Premier: będziemy dyskutować o wsparciu dla firm

Cały czas płynie pomoc do przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. W ramach pierwszej tarczy antykryzysowej mamy możliwość emisji obligacji do poziomu 112 mld, wykorzystano ok. 70 mld. Z branżami najbardziej dotkniętymi obostrzeniami będziemy dyskutować, jak i pomóc - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W czasie konferencji prasowej, podczas której ogłoszono nowe obostrzenia dla stref żółtej i czerwonej w związku z epidemią koronawirusa, premier oświadczył, że cały czas płynie pomoc do przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. Powiedział, że w ramach pierwszej tarcza antykryzysowa jest możliwość emisji obligacji do poziomu 112 mld.



- Wykorzystane zostało ok. 70 mld z tej pierwszej tarczy i w podobnych proporcjach tarcza finansowa, też nie w całości została wykorzystana - powiedział premier.

Zapewnił, że w odniesieniu do branż najbardziej dotkniętych ostatnimi obostrzeniami będą prowadzone działania mające na celu ich wsparcie.

- Wśród tych, które od tego momentu będą w trudniejszym położeniu niż inne, jak np. turystyczna, restauracyjna, gastronomiczna - będziemy z tymi branżami dyskutować, w jaki sposób w najbliższych kilku miesiącach - do czasu lekarstwa czy szczepionki - przetrwać w najlepszym możliwym kształcie dla gospodarki - zapowiedział Morawiecki.