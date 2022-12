Premier: będziemy realizować nowy, wielki plan dla polskiej wsi

Będziemy realizować nowy, wielki plan dla polskiej wsi. Za pół roku przedstawimy dalsze - moje ulubione słowo - "kamienie milowe", które będą wiązały się z rozwojem polskiej wsi - zapowiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował Morawiecki, to będzie "pakt dla wsi". "Taki pakt, gdzie pokażemy zobowiązania państwa wobec rolnictwa i rolników. Nie rolnictwa wobec państwa, ale państwa wobec rolników. Pokażemy też zobowiązania wielkich sieci, które kupują produkty rolnicze, wielkich producentów, którzy też kupują produkty rolne dla swojej produkcji, wobec polskiego rolnika, tak żeby wzmocnić pozycję polskiego rolnika" - mówił.

Premier przemawiał w niedzielę w Przysusze (woj. mazowieckie) na "Zgromadzeniu Polskiej Wsi".

Wskazał, że nowy plan dla polskiej wsi pokaże "jak jeszcze dalej skrócić drogę od pola do stołu, jak jeszcze lepiej zabezpieczyć rolnika przed klęskami żywiołowymi". "To będzie nasz pakt dla polskiej wsi i to można zrobić tylko z PiS" - mówił.

"Zadbaliśmy o to, aby na polską wieś wrócił należyty szacunek i staramy się, aby tego szacunku było jak najwięcej. Teraz troszczymy się o to, żeby zrealizować coś jeszcze ważniejszego, aby obok tego utrwalonego szacunku polska wieś miała przed sobą wspaniałą przyszłość" - podkreślał premier.

Dodał, że ta przyszłość rolnictwa będzie się wiązała z zapowiadanymi pomysłami i projektami. "To dla nas fundamentalne, aby realizować politykę, która jest dobrą polityką dla polskiej wsi, bo to, co jest dobre dla polskiej wsi, jest dobre dla Polski" - podsumował Morawiecki.

Wcześniej podczas tej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński także zapowiedział, że "mniej więcej za pól roku będzie ostateczne spotkanie programowe", na którym PiS przedstawi program na kolejne lata dla polskiej wsi.

