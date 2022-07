Premier: będziemy rozwijać programy społeczne dla osób niepełnosprawnych

Tak długo jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to będziemy nie tylko utrzymywać programy społeczne dla osób niepełnosprawnych, ale będziemy je rozwijać - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w piątek na spotkaniu z mieszkańcami Ostrołęki.

Premier powiedział, że "wzrost wydatków na osoby niepełnosprawne wzrósł z 15 mld do 33 mld". "W ciągu 6-7 lat o około 120 procent" - zauważył.

Oceniał, że jest to jednak ciągle mało. "Bo są to osoby, które potrzebują jeszcze więcej wsparcia i jak najwięcej serdeczności, wrażliwości, współczucia, pomocy, opieki wytchnieniowej dla tych, co się nimi opiekują" - powiedział szef rządu.

"Tak długo jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to będziemy nie tylko utrzymywać te programy, ale będziemy je rozwijać" - zadeklarował Morawiecki.

Zaznaczył, że partia wrażliwa społecznie musi być szczególnie wrażliwa na największa krzywdę. "My tę wrażliwość mamy" - zapewnił.

