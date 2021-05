Premier: będziemy wspierać ekspansję polskich firm na zagraniczne rynki

Polski Ład to dla krajowych przedsiębiorstw bardzo dobra platforma do zagranicznej ekspansji, a rząd będzie wspierać polskie firmy, które zamierzają rozwijać się poza granicami - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Ruszamy z Polskim Ładem, który jest dla polskich przedsiębiorców bardzo dobrą platformą ekspansji na rynki zagraniczne, bo polski rynek jest już za mały dla wielu zagranicznych polskich przedsiębiorców" - .

Premier dodał, że chciałby by państwo polskie razem z polskimi przedsiębiorcami szukali nowych rynków zbytu.

"Zobowiązuję się do tego, że będziemy jeszcze bardziej wspierać politykę eksportową, promować polski produkt, który jest znakomitej jakości a podbój rynku zagranicznego oznacza więcej miejsc pracy w Polsce.

Dodał, że Polski Ład oznacza powstanie w kraju co najmniej 500 tys. nowych miejsc pracy.

