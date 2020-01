Premier: budowa stopnia w Siarzewie po 2023 r. i potrwa około trzech lat

Budowa drugiego stopnia na Wiśle w Siarzewie koło Nieszawy (Kujawsko-pomorskie) powinna rozpocząć się po 2023 r. i potrwa około trzech lat - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawieckie. Podkreślił, że inwestycja przebiega zgodnie z planem, dopełnianie są wymogi administracyjne.

"Ta inwestycja przebiega zgodnie z planem. Jest jednak wielką inwestycją infrastrukturalną wiążącą się z ogromnymi ograniczeniami. My dzisiaj dopełniamy wszelkich wymogów administracyjnych. Badania środowiskowe, wszelkie zgody, to potrwa w ciągu kilku najbliższych lat, tak żeby po 2023 r. mogła rozpocząć się budowa. Ona też potrwa około trzech lat i ten stopień wodny zostanie utworzony" - mówił szef rządu w programie TVP 3 Bydgoszcz "Rozmowa dnia".

Morawiecki zaznaczył, że parlamentarzyści PiS z województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie stopnia w Siarzewie mocno dopingowali rząd, żeby przeznaczył ogromne środki na tę inwestycje.

"My mamy te środki też z tego, że w skuteczny sposób zwalczyliśmy w dużym stopniu mafię vatowskie, przestępców podatkowych. Walczymy i z rajami podatkowymi, czyli z tym, żeby przedsiębiorcy nie uciekali z podatkami gdzież za granice Polski. Te środki przeznaczamy na takie inwestycje, jak Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, hala sportowa w Bydgoszczy i Siarzewo" - wskazał premier.

Premier przypomniał, że z budżetu państwa zostanie sfinansowana budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy o wartości 290 mln zł. "Chcemy, żeby Bydgoszcz rosła jako miasto kultury, miasto, które promieniuje kulturą nie tylko na cały obszar Rzeczypospolitej, ale na całą Europę i na cały świat" - dodał.

Morawiecki podczas sobotniej wizyty w regionie zadeklarował też przeznaczenie przez rząd dodatkowych 10 mln zł na budowę hali lekkoatletycznej na bydgoskim stadionie Zawiszy. Premier w zeszłym rok zaproponował na ten cel 15 mln zł, ale władze miasta nie wykorzystały ich. Podkreślały, że dofinansowanie jest zbyt małe, bo cała inwestycja będzie kosztować 50 mln zł.

Premier wspomniał też o realizowanej w województwie drodze S5 i przyszłej S10 Bydgoszcz - Toruń. "Z całą pewnością odcinek do Torunia powinien powstać w partnerstwie prywatno-publicznym jak najszybciej. To też są pieniądze budżetowe, a to polega na tym, że kto wybuduje będzie otrzymywał przez 10-15-20, w zależności od rodzaju transakcji, środki z budżetu państwa" - mówił premier.

Planowany stopień ma powstać na 706-707 kilometrze Wisły w Siarzewie koło Nieszawy. W ramach inwestycji ma powstać m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownia wodna o mocy ok. 80 MW, śluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb, czy urządzenia do spływu ryb w dół rzeki. Według założeń sprzed kilku lat inwestycja ma kosztować ponad 2 mld zł.

Zbudowany w latach 1963 - 1970 stopień na Wiśle we Włocławku z hydroelektrownią miał być pierwszym elementem Kaskady Dolnej Wisły. Kolejne stopnie miały powstać w Wyszogrodzie, Płocku, Nieszawie lub Ciechocinku, Solcu Kujawskim, Chełmnie, Opaleniu i Tczewie. Jednak problemy gospodarcze w Polsce lat 70. i 80. spowodowały zarzucenie projektu, a po zmianach ustrojowych też brakowało pieniędzy na kolejne stopnie.

Włocławski stopień, będący pojedynczym obiektem piętrzącym, działa w bardzo niekorzystnych warunkach. Występuje tu zjawisko erozji dna rzecznego i przekraczanie dopuszczalnych poziomów wody powyżej zapory, co powoduje degradację budowli i negatywne zmiany w podłożu gruntowym. Niektórzy eksperci wskazują, że w ekstremalnej sytuacji może dojść do katastrofy zapory i zalania dużych obszarów.