Premier: budujemy autostrady, by służyły ludziom, a nie były maszynką do zarabiania pieniędzy

Budujemy autostrady, żeby służyły ludziom, a nie żeby były maszynką do zarabiania pieniędzy dla niektórych - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Opłaty za autostrady są jedną z barier mobilności; większa dostępność autostrad przyczyni się do poprawy m.in. stanu portfela Polaków - dodał.

"Budujemy autostrady przede wszystkim po to, żeby służyły ludziom, a nie żeby były maszynką do zarabiania pieniędzy dla niektórych. Otwarte bramki najlepiej będą symbolizowały naszą politykę" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po rządzie.

Jego zdaniem większa dostępność autostrad przyczynić się również do poprawy stanu portfela Polaków - bo mniej będą wydawać na autostrady, ale także do poprawy stanu środowiska naturalnego, do zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu jazdy. "To jednocześnie oddaje charakter naszych rządów - zwiększanie dostępności i zmniejszanie obciążeń dla obywateli" - wskazał.

Jak podkreślił premier, tak długo, jak autostrady były pewnym dobrem luksusowym, "tak można powiedzieć, że nie dla wszystkich były dostępne". "My udostępniamy je dla wszystkich. Opłaty za autostrady są jedną z barier mobilności. Zwiększając mobilność, zwiększamy też szanse przedsiębiorców na pozyskanie dobrego pracownika, a szansę pracowników na uzyskanie jak najlepszej pracy. Autostrady muszą jak najwięcej łączyć, a nie być barierami i stąd nasza zmiana" - powiedział Mateusz Morawiecki.

