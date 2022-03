Premier: Byliśmy w stanie sami zorganizować pomoc dla Ukraińców

Byliśmy w stanie sami dzisiaj zorganizować pomoc dla Ukraińców - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki pytany, czy inne kraje udzieliły Polsce wsparcia w związku z falą uchodźców z Ukrainy. "Ta pomoc na pewno przyjdzie, ale Unia Europejska działa niestety powoli" - dodał.

Podczas konferencji w Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem-Mesko w podwarszawskim Lubiczowie, Morawiecki był m.in. pytany o to, na jakie środki ze strony innych krajów liczy w związku z udzielaną przez Polskę pomocą, a także "czy uzyskaliśmy do tej pory ze strony właśnie tych innych krajów wystarczającą pomoc, wystarczające wsparcie".

"W tak gwałtownym kryzysie, jaki nastąpił, gdybyśmy liczyli na pomoc innych krajów, to mielibyśmy w kraju gigantyczny chaos" - powiedział premier. Jak zaznaczył, "ta pomoc na pewno przyjdzie, ale Unia Europejska działa niestety powoli". Przypomniał w tym kontekście reakcję Unii Europejskiej na pandemię COVID-19. "Najpierw powoli, a potem lepiej, bo już negocjacje dotyczące szczepionek to był sukces Komisji Europejskiej, po pewnym czasie oczywiście zauważonym" - zaznaczył.

Zastrzegł jednocześnie, że "dzisiaj my tej pomocy jeszcze nie otrzymaliśmy ze strony Unii Europejskiej, ale jesteśmy silnym, dumnym narodem i państwem, które skonsolidowało finanse publiczne". "Byliśmy w stanie sami dzisiaj zorganizować, zapłacić" - podkreślił. Wyjaśnił, że "już ruszyły wypłaty dla samorządów z budżetu państwowego i to wszystko ogarniamy z jednej strony operacyjne, finansowo, budżetowo, a z drugiej strony po prostu ta ludzka pomoc jest fantastyczna, niesamowita".

"Chcę, aby wszyscy Polacy wiedzieli - myślę, że wszyscy to czują, ale powiem to z mojej pespektywy - że Polska nigdy chyba nie miała tak znakomitej marki na całym świecie" - podkreślił Morawiecki. "Utrzymajmy to, bo to jest coś przepięknego, coś, co daje nam właściwą pozycję w polityce międzynarodowej, coś, co pomaga nam ogromnie przebijać się z naszymi racjami tam, gdzie wcześniej był ten mur niesłusznej izolacji, ale on był widoczny dla każdego" - podsumował.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl