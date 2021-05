Premier: chcemy budować krajową i europejską potęgę gospodarczą

Razem z polskimi przedsiębiorcami i pracownikami oraz przyciągając zagranicznych inwestorów chcemy budować krajową i europejską potęgę gospodarczą, sprawiać, aby osoby o wielkich talentach rozwijały się w Polsce, chcemy poszukiwać nowych modeli i ścieżek rozwoju - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

We wpisie na Facebooku wskazał, że w swoim wystąpieniu mówił, iż celem polskiego rządu jest jak najszybszy powrót do dynamicznego wzrostu gospodarczego po pandemii Covid-19.

Jak dodał, dzięki dotychczasowym rozwiązaniom, współpracy i solidarności Polaków oraz olbrzymim środkom z tarcz antykryzysowych i finansowych uzyskanych dzięki instytucjom takim jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju czy BGK udało nam się ochronić ponad 5 milionów miejsc pracy. "Wzrosła również produkcja przemysłowa i eksport. To pokazuje nasz wielki potencjał i odporność" - zwrócił uwagę.

"Teraz czas na odważne myślenie o przyszłości i dostosowanie się do nowych okoliczności, szans i wyzwań, jakie przynosi nowa rzeczywistość gospodarcza" - podkreślił.

Premier we wpisie wskazał, że ma temu służyć "wielki, ambitny plan i strategia" - Nowy Ład, który wkrótce zostanie zaprezentowany. "To wielki program inwestycji w zdrowie, demografię, rozwój infrastruktury i potencjału gospodarczego. To również inwestycje stawiające w centrum przede wszystkim człowieka, rodzinę i rozwój społeczny" - napisał szef rządu.

"Chcemy to uczynić przy pomocy środków pozyskanych z Funduszu Odbudowy oraz krajowych zasobów. O sukcesie tej wizji stanowi udana współpraca sektorów państwowego i prywatnego. Mamy wielką szansę na to, by impakt Polski jako państwa wybitnie proeuropejskiego i jednocześnie zwolennika mocnej współpracy transatlantyckiej wpłynął pozytywnie na nasz kontynent i cały świat" - ocenił premier.

