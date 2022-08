Premier: chcemy, by spółki energetyczne poniosły koszt zmiany na rynku surowcowym

Rząd chce, aby spółki energetyczne poniosły koszt zmiany na rynku surowcowym - powiedział w środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy, żeby i one, żeby spółki energetyczne także poniosły koszt tej wielkiej zmiany na rynku surowcowym" - powiedział premier.

Dodał, że rząd cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mają złagodzić proponowany przez spółki wzrost cen.

"Od samego początku wdrożenia embarga, od samego początku wdrożenia specjalnych rozwiązań unijnych w stosunku do surowców zastosowaliśmy mechanizm takiej pracy, która by zaangażowała wszystkie konieczne spółki, regulatorów, no i oczywiście Sejm, Parlament, po to żeby uchwalić kolejne ustawy, które mają ulżyć obywatelom" - podkreślił Morawiecki.

"Jesteśmy w stałej gotowości po to, żeby te dobre rozwiązania, pomysły wdrażać w życie i żeby ulżyć obywatelom, taki jest cel naszych działań" - dodał premier.

Mateusz Morawiecki przekazał, że w czwartek rano odbędzie się kolejna debata w gronie ministrów i regulatorów w odniesieniu do cen energii elektrycznej.

