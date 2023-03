Premier: chcemy zachęcić do budowania kapitału na własne lokum

Rząd chce zachęcić Polaków do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum na przyszłość wprowadzając konto mieszkaniowe. Osoby, które na to się zdecydują otrzymają raz w roku premię od państwa - poinformował na wtorkowej konferencji po rządzie premier Mateusz Morawiecki.

"Chcemy zachęcić do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum na przyszłość. Umożliwi to specjalne konto mieszkaniowe z deklaracją regularnych wpłat przez 3 do 10 lat i systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie, oznaczają automatyczną premię od rządu raz do roku" - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że konto mieszkaniowe będzie rozwiązaniem systemowym opartym o podobne założenia najbardziej dojrzałych rynkach państw zachodnich.

Szef rządu podkreślił, że oszczędności zgromadzone na koncie mieszkaniowym będą zwolnione z podatku Belki.

