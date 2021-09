Premier: chciałbym, byśmy się nie dali zakrzyczeć tym, którzy korzystali z przywilejów

Ci najlepiej zarabiający, (...) najbogatsi, mają najszybszy dostęp do mediów, do ekspertów, najwięcej pieniądzy na lobbing - oni będą najgłośniejsi. Chciałbym, żebyśmy się nie dali zakrzyczeć tym, którzy do tej pory korzystali z różnych przywilejów - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jak przekazał podczas konferencji premier, w środę rząd przyjął pakiet rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem m.in. projekt podwyższający kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i podwyższający próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł.

"Ci najlepiej zarabiający, ci, którzy są najbogatsi, ci, którzy mają najszybszy dostęp do mediów, do zagranicznych mediów, najszybszy dostęp do ekspertów, najwięcej pieniędzy na lobbing - oni będą najgłośniejsi. Oni zawsze są najgłośniejsi. Ja to doskonale wiem. Wiem jak ten świat wygląda, ale wsłuchajmy się w ten głos potrzebujących, tych, którzy ciężko pracują, wiążąc ciężko koniec z końcem, albo są emerytami, którym też jest bardzo ciężko, i którzy tego solidarnościowego wsparcia najbardziej potrzebują" - mówił Morawiecki.

Jak podkreślał, "prawda jest taka, że 16,5 mld złotych zostaje w kieszeniach Polaków". "Nasze działania idące w kierunku usprawnienia systemu finansów publicznych, bo to jest ten przełom, który się dokonał, nasza skuteczna walka z ograniczeniami płacenia podatków przez ostatnie lata przez tych najbogatszych przede wszystkim i przez przestępców: przestępców podatkowych, przez mafie vatowskie" - mówił.

"Jeden tylko przykład: w czasach naszych poprzedników podatek CIT przez 8 lat nie wzrósł wcale i to mówię z litością wobec nich, ponieważ tak naprawdę spadł jego udział w budżecie spadł, jego bezwzględna wartość w budżecie spadła z ok. 34 mld do ok. 33 mld zł" - powiedział Morawiecki. "My skutecznie ściągamy ten podatek od międzynarodowych firm i jest dzisiaj to ok. 50 mld zł" - dodał.

Szef rządu podkreślił, że pieniądze m.in. na politykę społeczną i inwestycje drogowe pochodzą właśnie z lepszej ściągalności podatków.

"Bardzo chciałbym, żeby te elementy sprawiedliwości, skuteczności, sprawczości, ale też efektywności funkcjonowania państwa polskiego trafiły pod wszystkie strzechy, żebyśmy się nie dali zakrzyczeć tym, którzy do tej pory korzystali z różnego rodzaju przywilejów" - mówił Morawiecki. "Wierzę, że na tym skorzystają także ci najbogatsi, na tym, że służba zdrowia będzie lepsza, że będziemy jeździli po lepszych drogach w Polsce, że będzie po prostu sprawiedliwiej. Jestem przekonany, że to się dobrze przysłuży wszystkim Polakom i całej naszej ojczyźnie" - dodał.

