Premier: cieszę się, że możemy przeznaczyć 26 mln zł na remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku (aktualizacja)

Teatr Dramatyczny w Białystoku to regionalna perła, która wzbogaci całą polską kulturę; bardzo cieszę się, że państwo polskie może przeznaczyć 26 mln zł na remont tego teatru - powiedział w czwartek w Białymstoku premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwiedził w czwartek siedzibę Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, który podlega pod samorząd województwa podlaskiego, a gdzie rozpoczął się długo wyczekiwany remont i modernizacja.

Premier Morawiecki na konferencji prasowej przed teatrem powiedział, że ten budynek ma wspaniałą historię i niesamowity potencjał, który w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie wydobyty. "To taka regionalna perła, która w ramach Polski Ład wzbogaci całą polską kulturę (...). Bardzo cieszę się, że państwo polskie może przeznaczyć 26 mln zł dla Białegostoku na remont Teatru Dramatycznego" - powiedział na konferencji prasowej.

Podziękował też środowisku artystycznemu Białegostoku za przechowywania wartości kulturowych i artystycznych. "Postaramy się w ramach Polskiego Ładu wydobywać te regionalne, lokalne perły i zapewnić im jak najlepszy byt i rozwój" - mówił premier.

Siedziba Teatru Dramatycznego znajduje się w centrum Białegostoku w budynku wybudowanym w latach 30. XX wieku. Teatr, jako Teatr Wojewódzki, rozpoczął tam działalność w 1944 r. O potrzebie remontu siedziby mówiono od dawna; wstępnie inwestycję oszacowano na 58 mln zł. Oprócz środków z funduszu inwestycji lokalnych, na inwestycję swoje środki przyznał samorząd województwa podlaskiego. Remont i modernizacja ma dotyczyć całego budynku, zmodernizowane mają być dwie sceny, a także część administracyjna. Budynek ma być gotowy na początku 2023 r.

"Remont teatru stał się faktem" - podkreślał podczas konferencji dyrektor Teatry Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Piotr Półtorak. Mówił, że remont był potrzebny już wiele lat temu, ale - w jego ocenie - "nigdy nie było na ten cel pieniędzy albo chęci, albo możliwości" aż do teraz.

Półtorak przypomniał, że teatr w latach 30. powstał dzięki składkom białostoczan w hołdzie dla marszałka Józefa Piłsudskiego. "Za dwa lata oddamy ten teatr mieszkańcom Białegostoku, mieszkańcom Podlasia. Zaproszę państwa na przedstawienia teatralne w bardzo komfortowych warunkach" - powiedział dyrektor teatru.

Szef rządu podczas konferencji wymienił też inne inwestycje w Białymstoku wsparte z pieniędzy państwa. To m.in. 10 mln zł na budowę siedziby Muzeum Pamięci Sybiru, która ma zostać otwarta 17 września. Szef rządu wspomniał też o powstającym w mieście centrum logistycznym dla Policji. Jednak szczegółów inwestycji nie podano.

Obecny na konferencji wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski mówił, że remont teatru to nie jedyna inwestycja wsparta z rządowych pieniędzy. Wymienił, że z rządowego funduszu inwestycji lokalnych województwo otrzymało ok. 0,5 mld zł. "Są to gigantyczne pieniądze (...), które pozwalają zarówno na inwestycje, które przyciągają miejsca pracy, ale pozwalają także na rozwój kulturalny" - powiedział Piontkowski. Wiceminister mówił m.in. o inwestycjach drogowych czy na białostockich uczelniach.

