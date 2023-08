Premier: co najmniej 25 mld zł z Programu Inwestycji Strategicznych ma trafić do polskich firm

Co najmniej 25 mld zł z kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych ma trafić do polskich firm - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Kwidzyńskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud".

"Zrobię wszystko żeby pieniądze z kolejnej edycji Polskich Inwestycji Strategicznych, co najmniej 25 mld zł w skali kraju, (...) żeby one trafiały do polskich firm" - powiedział szef rządu.

Premier zaapelował, by Polacy kupowali polskie produkty, żeby samorządowcy starali się wspierać polskich przedsiębiorców m.in zamawiając u nich usługi.

"Tak działa koło zamachowe. Jedna zębatka zahacza o drugą, trzecią. Tworzy się nowe miejsca pracy, ludzie mogą więcej zarabiać, przyciąga się nowych pracowników, Polacy wracają z emigracji" - dodał Morawiecki.

Kolejny nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będzie skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków potrwa do 16 sierpnia br.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych pozwala na realizację inwestycji w całej Polsce dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu. Od początku programu przeznaczonych zostało łącznie 63,4 mld zł, m.in. na remonty szkół i żłobków, obiekty sportowe, odnowione parki, nowe drogi czy sieci wodno-kanalizacyjne.

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych "Strzelbud" zostało założone w 2003r w Kwidzynie. Wykonuje głównie roboty budowlano-remontowe polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Spółka zajmuje się też całorocznym utrzymaniem dróg. Firma działa głównie na północy Polski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl