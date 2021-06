Premier: częścią Polskiego Ładu jest sprawiedliwy rozwój (aktualizacja)

Częścią Polskiego Ładu jest sprawiedliwy rozwój - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Rąbinie (woj. zachodniopomorskie) w kontekście ruszającego programu wsparcia dla miejscowości popegeerowskich.

"To, co działo się z PGR-ami przez cała lata 90. to jeden z głównych grzechów, grzechów pierworodnych III Rzeczypospolitej" - powiedział premier na briefingu. Dodał, że setki tysięcy ludzi zostało pozostawionych wówczas samym sobie.

"To był wielki błąd, który po upływie 30 lat mści się przez cały czas" - stwierdził Morawiecki. I dlatego - dodał - rozpoczęty został "zupełnie nowy program, który ma służyć wsparciu rozwoju miejscowości, wsi, gmin popegeerowskich, takich jak Rąbino". "Takie miejsca nie mogą być zapomniane" - podkreślił.

Szef rządu zaznaczył, że "częścią Polskiego Ładu jest sprawiedliwy rozwój, taki, który ma dać perspektywy takim miejscowościom jak Rąbino" i setkom takich miejsc w Polsce.

"Ten program, z którym ruszamy, ma na celu przedstawienie nowych perspektyw, bo wszędzie są ludzie, którzy muszą mieć szansę na znalezienie normalnej pracy, coraz lepszej pracy, i tak będzie coraz bardziej, bo będziemy przesuwać środki w tym kierunku i tworzyć tutaj nowe perspektywy rozwoju" - powiedział premier. "To o tym jest właśnie Polski Ład - o inwestycjach w tysiące takich miejsc, takich gmin, tysiące takich miejscowości, wsi i wiosek rozsianych po całej naszej kochanej ojczyźnie" - zaznaczył.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślił, że rząd PiS zrealizował już wiele programów pomocowych. "I teraz mamy kolejny program skierowany na inwestycje na terenach popegeerowskich" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Dodał, że to jak wielkie są potrzeby pokazuje liczba złożonych wniosków. "Dziś w skali kraju 340 mln złotych, to pierwszy krok do tego, aby rozpocząć te inwestycje, które zgłaszały samorządy. W skali województwa zachodnio-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, bo to największe województwa, gdzie były pegeery, do tych województw trafi po 47 mln złotych, w ramach tego naboru, który dzisiaj zostanie ogłoszony" - powiedział Szefernaker.

Podkreślił, że nie zawsze jest możliwość, żeby sfinansować sto procent. "Wojewodowie, którzy rekomendowali te inwestycje, które dzisiaj otrzymają środki na realizacje starali się tak to podzielić, żeby można było etapować niektóre inwestycje. Starali się to tak podzielić, żeby te gminy, które są najbiedniejsze dostały trochę więcej niż inne" - zaznaczył wiceminister.

Zwrócił uwagę, że są to pieniądze przeznaczona na takie inwestycje jak drogi, inwestycje na kanalizację, inwestycje w infrastrukturę sportową czy inwestycje w świetlice. "Mam nadzieję, że kolejne takie inwestycje będą realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości" - podkreślił Szefernaker.

Wójt gminy Rąbino Aneta Krawiec dziękowała w imieniu mieszkańców gminy premierowi Morawieckiemu za to, że zwrócił uwagę na problemy osób mieszkających także w małych miejscowościach.

Program wsparcia dla miejscowości, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, zakłada, że łącznie do gmin trafi 340 mln złotych. W trakcie naboru od 4 stycznia do 12 lutego gminy złożyły ponad 3,6 tys. wniosków na kwotę przeszło 5 mld zł.

