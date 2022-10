Premier: decyzja ws. ewentualnego przedłużenia tarczy antyinflacyjnej - do końca grudnia

Decyzja ws. ewentualnego przedłużenia tarczy antyinflacyjnej bądź jej elementów zapadnie do końca grudnia - przekazał we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu na wtorkowej konferencji prasowej był pytany m.in. o to, kiedy nastąpi ewentualne przedłużenie rozwiązań antyinflacyjnych dotyczących paliw czy VAT-u na żywność. "Te decyzje zostaną podjęte do końca grudnia" - odpowiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę, że obecnie tarcze antyinflacyjne są przez rząd konstruowane inaczej. "Najważniejszą tarczą energetyczną nie jest już obniżony podatek VAT, bo to było na początku roku, tylko (...) po postu stała cena prądu taka jaka była w tym roku, taka będzie w przyszłym roku" - powiedział.

Dodał, że podobne działania rząd podjął ws. cen gazu czy cen ciepła systemowego. Wprowadził też dopłaty do konkretnych paliw energetycznych wykorzystywanych w indywidualnym ciepłownictwie. "My rekonstruujemy naszą cała politykę w taki sposób, aby dodatki różnego rodzaju (...) trafiały w najbardziej właściwe ręce, czyli przede wszystkim, żeby były z korzyścią dla tych najbardziej potrzebujących (...) To jest nasza filozofia i jej się będziemy trzymać" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Tarcza antyinflacyjna została przedłużona do końca tego roku. W ramach tarczy obowiązują m.in. obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa silnikowe; paliwa są też zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl