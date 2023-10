Premier: dla Śląska ten ostatni nabór do programu inwestycji strategicznych to ponad 2 mld zł.

Dla Śląska ten ostatni nabór do programu inwestycji strategicznych to ponad 2 mld złotych, a w połączeniu z naborem poprzednim, ze specjalnych stref ekonomicznych, to około 3 mld złotych - powiedział w sobotę na Konferencji Samorządowej w województwie śląskim premier Mateusz Morawiecki.

"Tutaj, z serca Śląska, z Katowic, mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić, po krótce, wyniki tego kolejnego naboru do programu inwestycji strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi, w sposób nie do poznania" - podkreślił premier.

Szef rządu zaznaczył, iż cieszy się, że wśród tych inwestycji "mamy te inwestycje blisko ludzi, te inwestycje, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce". Wymienił tu m.in żłobki, przedszkola, szpitale, szkoły, drogi gminne i powiatowe, obszary rekreacji.

Morawiecki zwrócił uwagę, że dla Śląska ten nabór ostatni to ponad 2 mld złotych". A - jak dodał - "w połączeniu z naborem poprzednim, ze specjalnych stref ekonomicznych, to około 3 mld złotych". "I łącznie kilkaset projektów, z których część będzie finansowana w wysokości przewyższającej 90-95 procent (...) to są setki milionów złotych" - powiedział premier.