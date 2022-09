Premier do branży rolnej: zachęcam do tworzenia grup producenckich i spółdzielczych

Spółdzielczość może świetnie działać, jesteśmy dumni z ekspansji polskiego rolnictwa - mówił w Wysokiem Mazowieckiem (Podlaskie) premier Mateusz Morawiecki, który we wtorek odwiedził Mlekovitę. Zachęcał do tworzenia grup producenckich i spółdzielczych, ponieważ "razem jesteśmy silniejsi".

"Cieszę się, że Polska staje się taką potęgą eksportową, naprawdę to nie jest przesada. 40 mld euro wyeksportowanych produktów, to świadczy o wysokiej konkurencyjności, o bardzo wysokiej produktywności, ale także o zdolności do ekspansji międzynarodowej" - mówił premier. Zachęcał do tworzenia grup producenckich, spółdzielczych ponieważ - jak to ujął - "razem jesteśmy silniejsi".

"To jest ważne, aby zbierać się w pewne grupy, które lepiej mogą negocjować nabywanie sprzętu, ale także sprzedaż swoich towarów. Tu pomaga - dla tych mniejszych - rolniczy handel detaliczny, ale potem, jak idziemy w górę tej piramidy wielkości firm, to spółdzielcy, firmy tworzą potęgę polskiego rolnictwa. I to widać, że zaczyna coraz lepiej działać" - wskazał Morawiecki.

Grupa Mlekovita, której siedziba mieści się w Wysokiem Mazowieckiem, ma w swojej grupie ponad 22 zakłady, a w nich 185 linii produkcyjnych; zatrudnia 5 tys. osób i przerabia w ciągu doby 8 mln litrów mleka.

"160 krajów z całego świata odbiera produkty polskie, polskiego rolnictwa, jesteśmy naprawdę dumni z takiej potęgi, takiej ekspansji polskich rolników (...). Z dumą mogę powiedzieć, że Polacy stworzyli znakomitą firmę, świetne przedsiębiorstwo, które dokonuje ekspansji na cały świat" - mówił premier w spółdzielni mleczarskiej Mlekovita, na zakończenie swojej wizyty w Podlaskiem, która trwała od poniedziałku w ramach trasy "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy".

Rano we wtorek szef rządu spotkał się też z rolnikami we wsi Dąbrowa Moczydły.

Mówiąc o Mlekovicie Mateusz Morawiecki podkreślał, że organizacja tego przedsiębiorstwa opiera się o zasady spółdzielczości. "A więc spółdzielczość może świetnie działać, prawo spółdzielcze (...) dobrze służy tworzeniu dużych obszarów gospodarczych" - powiedział. Zwracał uwagę, że do Mlekovity należy 5 tys. spółdzielców i 15 tys. dostawców. "To bardzo dobry przykład świetnej kooperacji" - mówił.

"Ustalamy już kolejne plany ekspansji, wsparcia znakomitej działalności Mlekovity, praktycznie na cały świat (...). Poprzez odpowiednie ustawodawstwo, nasze polskie i dbamy o to, aby w Europie takie ustawodawstwo było tworzone, dbamy o to aby były jak najlepsze warunki do ekspansji poza Europę" - dodał premier.

Szef rządu wymieniał rynek chiński. "Dążymy do tego, żeby współpraca była ekwiwalentna trochę bardziej, żebyśmy jak najwięcej mogli eksportować do Chin i nasi partnerzy chińscy to potwierdzają, ale muszą jeszcze trochę szerzej otworzyć wrota swojego rynku" - dodał.

