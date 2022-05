Premier do opozycji ws. KPO: Nie odrzucajcie tej wielkiej pomocy od UE

Chcę zaapelować do opozycji. Nie odrzucajcie tej wielkiej pomocy ze strony Unii Europejskiej, jaką jest KPO. Ona jest dzisiaj potrzebna, bo Polska przeżywa trudne warunki gospodarcze - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Ostrowie Wielkopolskim.

Premier Mateusz Morawiecki pytany był w czasie konferencji prasowej w Ostrowie Wielkopolskim o to, czy w najbliższych dniach nastąpi uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Szef rządu powiedział, że wtorek w ubiegłym tygodniu "ruszyliśmy z procedurą zatwierdzenia KPO".

"Uzgodniliśmy wszystkie tzw. (...) kamienie milowe, czyli warunki po stronie Komisji Europejskiej i po naszej stronie, tak, aby dwie strony spotkały się przy jednym stole, podały sobie ręce" - dodał.

"To jest ten wielki krok, który zrobiliśmy. KPO jest zatwierdzone, stało się faktem. To niezwykle ważne, bardzo się z tego cieszę" - powiedział Morawiecki.

"Rzeczywiście teraz, aby ono jednocześnie też mogło zostać zrealizowane do końca, po stronie wykonania odpowiednich zapisów legislacyjnych, to w Sejmie procedowana jest ustawa (...) o zmianach w zakresie Izby Dyscyplinarnej i innych zmianach, dotyczących Sądu Najwyższego" - mówił. Morawiecki przypomniał, że w tej kwestii doszło do porozumienia w ramach koalicji rządzącej.

"Ale chcę też zaapelować do opozycji. Nie odrzucajcie tej wielkiej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Ona jest dzisiaj potrzebna. Dziś Polska po wielkiej pandemii i w trakcie okrutnej wojny na Ukrainie przeżywa tak, jak cała Europa trudne warunki gospodarcze. I to jest bardzo potrzebne, abyśmy dzisiaj dostali te zewnętrzne środki na inwestycje. To zbuduje dobry potencjał wzrostu gospodarczego na kolejne lata" - mówił premier.

Premier pytany był też o to, czy czwartkowy wybór sędziów do KRS nie zaszkodzi w sprawie otrzymania środków z KPO. "Wszelkie zmiany w KRS-sie - mam nadzieję - że nie zakłócą już tego pozytywnego ruchu, tej pozytywnej zmiany, która rozpoczęła się w połowie zeszłego tygodnia - zatwierdzenie KPO, zatwierdzenie wszystkich środków unijnych, wielkie inwestycje, które są nam potrzebne i uspokojenie sytuacji gospodarczej - to jest podstawowy cel mojego rządu" - zaakcentował Morawiecki.

Sejm wybrał w czwartek 15 sędziów na członków KRS. Osiem kandydatur wskazało Prezydium Sejmu, zaś siedem - klub PiS. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.

W piątek rzecznik rządu poinformował, że w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania KPO. Jak przekazał, w środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w tej sprawie. Dodał, że Polska i KE doszły do porozumienia ws. omawianych w negocjacjach kamieni milowych.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała w środę PAP, że polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Pracowaliśmy z Polską w sprawie wszystkich trzech punktów i jesteśmy zadowoleni z wyników rozmów. Teraz czekamy na potwierdzenie ze strony Polski - przekazała Nuyts.

W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

