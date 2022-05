Premier do prezesów banków: przebudźcie się, depozyty nie mogą być oprocentowane na obecnym poziomie

To niezdrowy model gospodarczy, gdy sektor finansowy jest beneficjentem wysokiej inflacji; koledzy przebudźcie się, nie może być tak, że depozyty są oprocentowane na poziomie 0,1 - 1 proc. - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki do prezesów banków.

Występując podczas odbywającego się w Poznaniu kongresu Impact'22, szef rządu stwierdził, że podczas obecnego kryzysu inflacyjnego jest grupa podmiotów, która na nim zarabia i są to banki i instytucje finansowe.

"Mam konkretny apel do prezesów banków - koledzy, przebudźcie się, nie może być tak, że 1 bln 250 mld (zł - PAP) depozytów bieżących jest oprocentowane na poziomie 0,1 - 1 proc." - powiedział Morawiecki.

"To niezdrowy model gospodarczy, kiedy bardzo dobrze dokapitalizowany sektor finansowy jest beneficjentem tej inflacji" - dodał.

Morawiecki podkreślił, że tak niskie oprocentowanie depozytów występuje nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy centralnej.

Premier zaznaczył, że spotykał się z kierownictwem "największych instytucji finansowych" i dokonywali przeglądu sytuacji. "Wiem, że tam również jest pogłębiona refleksja co do tego, aby oprocentowanie depozytów w bardzo krótkim czasie poszło do góry" - powiedział.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl