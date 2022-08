Premier do rolników: rolnictwo pozostaje jednym z filarów polskiej gospodarki (aktualizacja)

Rolnictwo pozostaje jednym z filarów polskiej gospodarki, a bezpieczeństwo żywnościowe ma ważne znaczenie dla stabilności państwa - napisał w liście do rolników z gminy Potok Górny (Lubelskie) premier Mateusz Morawiecki. Słowa szefa rządu podczas niedzielnych dożynek odczytał wicepremier Marek Sasin.

Wicepremier Sasin, biorący osobiście udział w niedzielnych obchodach dożynek gminnych w Potoku Górnym, podziękował w imieniu premiera wszystkim okolicznym rolnikom.

"Rolnictwo niezmiennie pozostaje jednym z filarów polskiej gospodarki, a produkcja zbóż należy do jego strategicznych gałęzi" - napisał szef rządu w liście do rolników z gminy Potok Górny. Podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe, którego rolnicy są gwarantami, ma ważne znaczenie dla stabilności państwa.

Premier podkreślił też, że Polska jest nie tylko samowystarczalna żywnościowo, ale może ok. 20 proc. zebranych zbóż eksportować. "Sprawa mieszkańców wsi jest dla rządu PiS rządu absolutnym priorytetem" - zapewnił Mateusz Morawiecki, zaznaczając jak ważne są inwestycje na wsi. Wskazał, że część programów, których celem jest poprawa życia mieszkańców wsi, jest już wdrożona, a kolejne, które uczynią wieś bardziej nowoczesną, są właśnie realizowane.

"Dążymy do tego, żeby poziom życia polskiej wsi nie odstawał od poziomu życia wielkich miast" - napisał premier.

Mówiąc od siebie Sasin potwierdził, że niezmiennie linią polityki rządu będzie wsparcie Polski lokalnej, w której mieszka większość Polaków. "To gminy miejskie, małe miasteczka, jak gminy typowo wiejskie, takie jak Potok Górny, to są miejsca, które cieszą się naszym szczególnym zainteresowaniem" - powiedział.

Stwierdził, że do nadrobienia są zaniedbania rozwojowe sięgające kilkudziesięciu lat, dlatego trzeba włożyć wiele wysiłku w poprawę poziomu życia, żeby dostęp do nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej był na takim samym poziomie jak w większych miastach. "Do tego potrzeba wielkich inwestycji, dużych pieniędzy" - dodał.

Przypomniał, że na realizację inwestycji gmina Potok Górny z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymała w sumie ok. 33 mln zł. "I tak do każdej gminy, każdego powiatu w całej Polsce te pieniądze płyną i pozwalają realizować inwestycje, które pewnie w przeciwnym wypadku nie mogłyby być zrealizowane szybciej niż za być może kilkadziesiąt lat" - powiedział.

Zdaniem wicepremiera, mieszkańcy Potoku Górnego mogą być dumni ze swoich domów i obejść. "To jest Polska, która nie różni się tak bardzo od wsi i małych miasteczek na zachodzie Europy" - stwierdził. Przyznał, że dochody samorządów są niskie, dlatego wsparcie rządu musi być i będzie w dalszym ciągu.

Następnie wyraził podziw dla przygotowanych przez mieszkańców wieńców i rytuału dożynkowego, który jest "wspaniałym fragmentem polskiej tradycji", za której pielęgnowanie podziękował. Według Sasina, w Europie, która "buduje swoją przyszłość na odejściu do tradycji" Polacy pokazują, że przywiązanie do tradycji, wiary, odrębności, języka, kultury wysokiej i ludowej jest ważne.

Wójt gminy Potok Górny Stanisław Dyjak powiedział, że dzięki środkom z trzech rządowych funduszy w gminie gruntownie zmodernizowano uliczne oświetlenie, sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz wybudowano blisko 3 km drogi z parkingami przy urzędzie gminy i kościele. W planach jest budowa lub przebudowa trzech dróg gminnych i jednej wojewódzkiej.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl