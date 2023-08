Premier: dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 683,6 mld zł

Dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 683,6 mld zł - poinformował w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska wyjaśniła, że będą one wyższe o 89 mld zł w stosunku do prognozy wykonania 2023 roku.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował podczas konferencji po posiedzeniu rządu, że w projekcie budżetu na przyszły rok przyjęto, że dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 683,6 mld zł. Oznacza to, jak wynika z przedstawionych wyliczeń, wzrost o ponad 136 proc. wobec dochodów w 2015 r. w wysokości 289,1 mld zł.

Obecna na konferencji minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że polska gospodarka w latach 2016-2022 wzrosła realnie o ok. 32 proc. "I ten wzrost był większy niż w jakimkolwiek innym, dużym państwie Unii Europejskiej" - zaznaczyła.

"Polska właśnie według prognozy Komisji Europejskiej znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej dynamice wzrostu PKB w 2024 roku w całej Unii Europejskiej" - poinformowała minister.

Odnosząc się do planowanego budżetu na rok 2024, Rzeczkowska przekazała, iż "dochody wzrastają rok do roku i w stosunku do prognozy wykonania roku 2023 o 89 mld zł". Jak wskazała Rzeczkowska, wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów z głównych kategorii podatkowych: VAT-u, PIT-u, CIT-u i akcyzy. Wyższe mają też być dochody niepodatkowe - zaznaczyła - w stosunku do prognozy bieżącego roku o 6,5 mld zł.

Szefowa resortu finansów poinformowała także, że "rozpoczynamy proces konsolidacji finansów publicznych", a w budżecie państwa zostaną uwzględnione m.in. wydatki związane z wypłatą dodatkowych świadczeń emerytalnych.

