Premier: Dopóki PiS rządzi Polską, dopóty program 500+ nie jest zagrożony

Rodzina 500+ to największy program społeczny w polskiej historii; jest symbolem efektywnego i sprawiedliwego państwa - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że dopóki PiS rządzi Polską, dopóty ten program nie jest zagrożony.

Szef rządu podkreślił w nagraniu opublikowanym na Twitterze, że program 500+ został wprowadzony dokładnie 7 lat temu, 4,5 miesiąca po zaprzysiężeniu rządu Beaty Szydło.

Jak mówił, PiS - wprowadzając powszechne świadczenie dla dzieci i młodzieży - nie tylko spełniło w ten sposób pierwszą wyborczą obietnicę, ale "przełączyło zwrotnicę myślenia o państwie": w miejsce państwa biernego i wygodnego dla garstki ludzi, wprowadzono model państwa sprawczego, solidarnego i służącego wszystkim obywatelom.

Morawiecki wskazywał, że program 500+ przyczynił się do spadku ubóstwa polskich dzieci, rodziny zaczęły jeździć na wakacje, a dzieci zaczęły masowo uczestniczyć w zajęciach rozwijających talenty. "Można powiedzieć, że w zakresie wsparcia rodzin, Polska weszła do wyższej ligi" - ocenił.

Premier przypomniał, że po zapowiedzi wprowadzenia tego programu, oponenci polityczni Prawa i Sprawiedliwości straszyli katastrofą finansów publicznych. "Ale żadnej katastrofy nie było i nie ma. Co więcej, pomimo przekazania rodzinom już ponad 214 mld zł doprowadziliśmy do spadku zadłużenia Polski w relacji do PKB i to w sytuacji ogromnych kryzysów, z jakimi od lat zmaga się świat" - powiedział Morawiecki.

Mówił też o uszczelnieniu systemu podatkowego. "Nie było naszego przyzwolenia na okradanie Polski przez VAT-owskie mafie i różnych cwaniaków. To właśnie dlatego możliwe było uruchomienie największego programu społecznego w polskiej historii" - podkreślił.

"Program 500+ stał się nie tylko symbolem naszej wiarygodności, ale też symbolem efektywnego i sprawiedliwego państwa. U podstaw sukcesu programu Rodzina 500+ leżała jego prostota i dostępność. Nie budowaliśmy biurokratycznej bariery, ale maksymalnie ułatwiliśmy rodzicom dostęp do świadczeń. Nie dzieliliśmy dzieci na lepsze i gorsze, bo w naszych oczach każde dziecko zasługuje na równe traktowanie" - powiedział premier.

Przypomniał, że dziś wsparcie z programu otrzymuje około 7 mln dzieci. "Dopóki PiS rządzi Polską, dopóty ten program nie jest zagrożony" - zapewnił.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

