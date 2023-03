Premier: doprowadziliśmy do pełnego uniezależnienia od rosyjskiego gazu i ropy

W ciągu dwóch kadencji rządów PiS doprowadziliśmy do pełnego uniezależnienia od Rosji; zero rosyjskiej ropy i zero rosyjskiego gazu, dzisiaj taki jest bilans energetyczny w handlu z Rosją - powiedział w środę w Warszawie premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki zabrał głos podczas spotkania przedstawicieli rządów Polski i Ukrainy oraz wiodących spółek energetycznych. Tematem spotkania jest wzmocnienie współpracy i budowa nowych obszarów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Szef rządu podkreślił, że "po gazowych szantażach Moskwy wobec Polski i Ukrainy, po ataku na Gruzję, po aneksji Krymu, Polska wiedziała, że węglowodorowy monopol w Europie jest dla Putina równie ważny, co czołgi i amunicja". "W ten sposób Kreml oplatał siecią gazową, siecią rurociągów, swoimi surowcami naturalnymi całą Europę, uzależniał ją od siebie coraz mocniej" - mówił premier.

"Dlatego nasz rząd natychmiast odwrócił wektory polityki energetycznej państwa, rozpoczęliśmy proces odchodzenia od rosyjskich surowców energetycznych, zbudowaliśmy Baltic Pipe, czyli gazociąg bałtycki przez Danię do Norwegii, rozbudowaliśmy gazoport w Świnoujściu, podpisaliśmy kontrakty na dostawy amerykańskiego gazu, na dostawy gazu z różnych kierunku z całego świata" - wymieniał Morawiecki.

Dodał, że zaawansowany jest już projekt budowy posadowienia pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej. Szef rządu mówił też o zdobywaniu nowych kontraktów na dostawy ropy do polskich rafinerii i budowie interkonektorów gazowych.

"W ciągu dwóch kadencji (rządów PiS) doprowadziliśmy Polskę do pełnego uniezależnienia od Rosji, liczby mówią same za siebie - zero rosyjskiej ropy i zero rosyjskiego gazu, dzisiaj taki jest bilans energetyczny w handlu z Rosją" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że rząd "ruszył" też z inwestycją w energetykę jądrową i zgodnie z planem - jak mówił premier - czysty prąd z polskiego atomu popłynie już w 2033 roku.

