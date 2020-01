Premier: dotąd firmy zagraniczne przejmowały cenne polskie aktywa - my odwróciliśmy ten trend

Dotąd to firmy zagraniczne przejmowały cenne polskie aktywa - my odwróciliśmy ten trend - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki na konferencji, na której poinformował, że Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air.

Podczas konferencji prasowej Morawiecki podkreślał, że Polska bez kompleksów podbija zachodnie rynki produktami i usługami. "Bez kompleksów sięgamy po aktywa zagraniczne. Jesteśmy za nie w stanie zapłacić tyle, ile trzeba" - zaznaczył.

"Mądra repolonizacja i ekspansja firm zagranicą może mieć miejsce dlatego, że utworzyliśmy Polski Fundusz Rozwoju i że polskie firmy są zarządzane w sposób świadomy przez swoje zarządy, rady nadzorcze, ale też - nie waham się użyć tego słowa - w sposób patriotyczny od strony gospodarczej, bo jak patrzymy na firmy niemieckie czy francuskie to wszyscy we Francji i w Niemczech wiedzą, jakie są ich priorytety" - stwierdził i podkreślił, że Polska o tym zapomniała przez 25 lat mówiąc, że "kapitał nie ma narodowości".

Morawiecki zaznaczył, że "dotąd to firmy zagraniczne przejmowały cenne polskie aktywa - my odwróciliśmy ten trend, odwróciliśmy to zjawisko".

"Dzisiaj mogę podsumować, że LOT, który przejmuje Condora, to trochę tak symbolicznie, jakby nad polskim niebem, nad europejskim niebem pojawiły się dwa ptaki - już nie tylko orzeł, ale również kondor i jest to dowód siły polskiej gospodarki" - mówił. "Duma rozpiera pierś z tego powodu, że polskie firmy mogą w ten sposób w ogóle startować i skutecznie zdobywać aktywa zagraniczne pokazując siłę, rozpęd, rozmach polskiej gospodarki" - dodał.