Premier: dzięki rządowi Polska w lepszej sytuacji niż inne kraje

Dzięki szybkiej reakcji rządu i pakietom pomocowym po wybuchu epidemii Polska jest w lepszej sytuacji niż inne kraje - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas ABSL FDI forum „Crisis Boosting Investments” w Warszawie.

Jak mówił Morawiecki, kryzys związany z pandemią koronawirusa był szczególny, bo składał się z trzech asymetrycznych szoków: popytu, podaży i płynności.

"To, że Polska jest w lepszej pozycji niż inne kraje to dzięki naszej szybkiej reakcji. (…) Chcieliśmy zrekompensować brak popytu przez pakiet płynnościowy, skierowany do firm" - oświadczył. Według niego, 65 proc. firm skorzystało z tej opcji. Morawiecki stwierdził, że pierwszy pakiet fiskalny, wartości 10 proc. PKB zaczął działać już w dwa tygodnie po ogłoszeniu lockdownu.

"Dziś możemy powiedzieć, że wzrost bezrobocia wyniósł zero" - stwierdził Morawiecki, dodając, że w krajach takich jak Szwecja czy Litwa bezrobocie wzrosło o 2,5 pkt. proc.

W dobie kryzysu wywołanego koronawirusem, trzymamy teraz kciuki za rozwój strefy euro, tam trafia większość naszego eksportu, a ich rozwój to także polski wzrost – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.



"Co do ewentualnych ryzyk, moje obawy są zwrócone bardziej na zewnątrz m.in. jak rozwijać i jak będzie się odbudowywała strefa euro. Jesteśmy znacznie zależni od euro strefy, to do niej trafia 70 proc. polskiego eksportu. Trzymamy za nich teraz kciuki" - powiedział premier.