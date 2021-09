Premier: dzięki uszczelnieniu VAT do budżetu trafia teraz o 100 mld zł więcej

Dzięki uszczelnieniu VAT w ciągu 5-6 lat wpływy z VAT zwiększyły się z 123 mld zł do ok. 213 mld zł, o 100 mld zł więcej - przekonywał w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, który w środę otwierał w warszawie konferencję "Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich" przekonywał, że w ciągu ostatnich lat rząd zrobił wiele dla ograniczenia działalności mafii VAT-owskich oraz karuzel VAT.

Mateusz Morawiecki mówiąc o skuteczności działań rządu przekonywał, że można ją zobaczyć w wydatkach z budżetu państwa. "One są w budżecie, w naszej polityce społecznej, w wielokrotnie większych wydatkach na drogi, koleje" - zaznaczył.

Premier wskazał, że w 2015 roku wpływy z podatku VAT wyniosły 123 mld zł, ale potem w 2016 r. rząd zaczął rozkręcać procedury, które miały przeciwdziałać wyłudzeniom VAT, cały system, w tym Krajową Administrację Skarbową. "Dziś kontroli jest o 50 proc. mniej niż było wcześniej, a są o 65 proc. bardziej skuteczne" - mówił.

Premier dodał, że po 5-6 latach od zastosowania mechanizmów uszczelniających, ograniczających działalność przestępców VAT-owskich, obecne wpływy do budżetu są o ok. 100 mld zł większe niż w 2015 r.

"Po 5-6 latach będzie (to - PAP) powyżej 210 mld zł. Czyli ze 123 mld zł na ok. 213 mld zł o 100 mld zł więcej. To jest rewolucja, to jest prawdziwa praprzyczyna tego mikocudu gospodarczego" - powiedział Morawiecki.

