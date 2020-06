Premier: dzięki wprowadzeniu estońskiego CIT powstanie w Polsce kilkaset tysięcy miejsc pracy

Dzięki rozwiązaniu proponowanemu przez rząd, czyli tzw. estońskiemu CIT, powstanie kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy w najbliższych kilku latach - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w pierwszej fazie będzie to oznaczać koszt dla budżetu ok. 5 mld zł.

Szef rządu mówił, że to rozwiązanie prorynkowe i propracownicze. "To jest nasza polityka gospodarcza, fiskalna i finansowa, żeby jednocześnie odpowiadać na potrzeby pracowników, ale także na potrzeby przedsiębiorców" - powiedział.

Wskazał, że to rozwiązanie ma też na celu przede wszystkim stworzenie nowych miejsc pracy. "W oparciu o nasze analizy, dzięki temu rozwiązaniu utworzymy kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy w perspektywie najbliższych paru lat" - podkreślił.

Zapewnił, że będą to dobre miejsca pracy - coraz lepiej płatne, "których potrzebujemy w Polsce, żeby młodzi ludzie i wszyscy młodzi duchem zostawali w Polsce, a nie wyjeżdżali za granicę".

Premier Morawiecki przyznał, że w pierwszej fazie koszty tego rozwiązania to blisko 5 mld zł dla budżetu. "W tym sensie, że do budżetu nie wpłyną te pieniądze z CIT-u" - powiedział.

Według szefa rządu jest to rozwiązanie "przełomowe" i pozytywne dla wszystkich przedsiębiorczych ludzi. "Wierzę w to, że przedsiębiorcy oddadzą nam to w swojej kreatywności, pracownicy w coraz lepiej opłacanych miejscach pracy oddadzą to nam również w swoich dziełach rąk, dziełach umysłu", czyli w lepszej jakości usługach i produktach.