Premier: dzisiaj płacimy 8 proc. mniej za gaz niż w 2015 r.

"Po raz pierwszy uniezależniamy się od Rosji, jeśli chodzi o dostawy gazu, ale to nie jest tylko korzyść strategiczna, geopolityczna, to także korzyść w portfelu każdego z Polaka, bo dzisiaj płacimy 8 proc. mniej za gaz niż w 2015 r. Czyli każdy Polak skorzystał na polityce pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo to jest jego sukces w tych relacjach" - powiedział Morawiecki w opublikowanej w czwartek rozmowie z portalem tvp.info.

Zdaniem szefa rządu wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych była "ważna" i "pozytywna". Premier zwrócił uwagę na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa.

Morawiecki wskazał na rozmowy Dudy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem o nowych inwestycjach, o inwestorach amerykańskich.

"I dzisiaj spotykamy się w tym temacie właśnie z panem prezydentem, z inwestorami amerykańskimi. Wiem, że to jest już teraz wielki sukces, nowe dziesiątki, tysiące miejsc pracy, wielomiliardowe inwestycje i to inwestycje w zaawansowanych technologii, chmura informatyczna Microsoft czy Google" - powiedział.