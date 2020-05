Premier: firma Monolit dzięki Tarczy Finansowej ma zamiar zatrudniać nowych pracowników

Firma Monolit, dzięki Tarczy Finansowej, ma zamiar m.in. zatrudniać nowych pracowników i szukać nowych rynków zbytu - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, dzięki tarczy udało się w tej firmie uchronić 200 miejsc pracy.

Premier Morawiecki oraz prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka podczas wspólnej konferencji prasowej mówili w czwartek w Zambrowie, w siedzibie firmy Monolit - producenta okien - o rozwiązaniach pomocowych dla firm dotkniętych skutkami pandemii.

"Firma Monolit powstała w 2007 roku. (...) Utworzyła tutaj nowych 200 miejsc pracy, w Zambrowie, w mieście, które bardzo potrzebuje nowych miejsc pracy. I dzisiaj, właściwie od pana dyrektora (...) kilka minut temu usłyszałem jedną z najmilszych informacji, jaka w maju do mnie dotarła. Otóż dowiedziałem się, że firma, dzięki naszej Tarczy Finansowej ma zamiar zatrudniać nowych pracowników. Ściąga nowe linie technologiczne, eksportuje do 15 krajów na świecie. Ten eksport trochę przygasł, ale szukają nowych klientów, nowych rynków zbytu. Do tego potrzebni są nowi pracownicy" - powiedział premier.

Jak dodał, "to jest pierwszy, bardzo poważny sygnał, taki promyk nadziei, że wchodzimy na ścieżkę rozwoju, że po tych dwóch, dwóch i pół miesiąca, kiedy musieliśmy zamrozić gospodarkę, kiedy musieliśmy zamknąć cześć gospodarki - jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu". "To się stało możliwe dzięki Tarczy Finansowej, tarczy antykryzysowej" - wskazał.

Jak dodał, firma korzysta z trzech różnych produktów. Traczy antykryzysowej, gwarancji de minimis, ale także z Tarczy Finansowej - czyli bezpośrednich dotacji z budżetu państwa polskiego dla firm na ratowanie miejsc pracy, linii technologicznych.

"Dla nas najważniejsza jest ochrona miejsc pracy i te 200 ochronionych tutaj miejsc pracy w Zambrowie dzięki tarczy - to też 200 ochronionych rodzin w Zambrowie" - powiedział.