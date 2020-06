Premier: fundusz odbudowy dla Polski będzie większy, niż sugerowano

Z Europejskiego Funduszu Odbudowy dostaniemy znacznie więcej, niż sugerowali nasi polityczni przeciwnicy, nie mając świadomości tego, jak skutecznie potrafimy negocjować - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Fundusz Odbudowy, łącznie dla całej Europy dzisiaj dyskutowany to 750 mld euro. Cieszę się, że o takiej kwocie dyskutujemy - powiedział premier Morawiecki.

Większość tej kwoty to dotacje, a mniejszość to pożyczki długoterminowe na oprocentowaniu bliskim zero procent - dodał.

Według niego, Polska dostanie z tego funduszu znacznie więcej, niż sugerowali przeciwnicy polityczni rządu. - Nie mieli świadomości tego, jak skutecznie potrafimy negocjować - stwierdził szef rządu.

Szef rządu poinformował na piątkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Europejskiej, że pieniądze, które trafią do Polski z Europejskiego Funduszu Odbudowy plus środki z Wieloletnich Ram Finansowych, to dobry prognostyk; mogą one doprowadzić do odbicia polskiej gospodarki.



"Wysłuchano naszych racji, które przedstawialiśmy, racji związanych ze wspólną polityką rolną, przyspieszenie dopłat dla rolników po to, żeby one szybciej zostały wyrównane ze średnią unijną, to o co walczy pan komisarz (ds. rolnictwa - red.) Wojciechowski w Komisji Europejskiej" - wskazywał.



Zdaniem premiera wysokie środki dla Polski to efekt skutecznej współpracy między rządem a komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, a także między rządem a Sejmem oraz rządem i prezydentem. "To bardzo ważne dla skuteczności i szybkości naszych działań" - dodał.



"Te perspektywy, które pokazuję dotyczą również polityki spójności, ale także transformacji energetycznej. To coś, czego potrzebujemy po to, żeby w sposób skuteczny, a z drugiej strony akceptowalny społecznie transformować w najbliższych dziesięcioleciach naszą energetykę" - mówił premier.





