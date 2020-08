Premier: Gdy reżimy doświadczają problemów, wskazują na przeciwnika zewnętrznego

Jeżeli reżimy niedemokratyczne doświadczają pewnych problemów u siebie w kraju, to jednocześnie wskazują na jakiegoś przeciwnika zewnętrznego - mówił w środę po szczycie UE ws. Białorusi premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki na pytanie o reakcję krajów Unii Europejskiej na uzależnienie Białorusi od surowców z Rosji odparł, że "rzeczywiście w dużym stopniu gospodarka Białorusi jest oparta na zakupie surowców od Rosji po cenach, można powiedzieć w uproszczeniu preferencyjnych, przynajmniej tak do niedawna było".

Wskazał, że "to właśnie stopniowa zmiana tego modelu gospodarczego zaordynowana przez Rosję doprowadziła również do osłabienia gospodarczego na Białorusi". "A więc jest to pewne zagrożenie, spora strata dla gospodarki białoruskiej, ale jednocześnie też możliwość przeprowadzenia akcji pomocy ze strony Unii Europejskiej, która dla Unii Europejskiej wcale nie oznacza istotnego, bardzo dużego wydatku, a mogłaby być bardzo ważnym czynnikiem stabilizacyjnym dla Białorusi" - ocenił premier.

"Mam tutaj na myśli nie tylko środki z obszarów Partnerstwa Wschodniego, to oczywiście są środki, które mogą odnosić się do Białorusi, ale także w ramach strategicznego planu gospodarczego i gospodarczego wsparcia dla Białorusi wypracowanie odpowiednich mechanizmów, poprzez które uzależnienie Białorusi od Rosji będzie mniejsze" - powiedział.

Według premiera jest to w interesie Białorusi, Polski i Unii Europejskiej. "Paradoksalnie jest to również w interesie Rosji, żeby te reguły gospodarcze, które panują były jak najbardziej rynkowe" - wyjaśnił. "A więc można tutaj spróbować wypracować kompromis wobec wszystkich zaangażowanych stron" - dodał.

Premier pytany o antypolską retorykę Alaksandra Łukaszenki, który m.in stwierdził, że "W Grodnie już polskie flagi wywieszają. To niedopuszczalne. I podobne rzeczy będą ucinane w sposób zdecydowany".

W środę Łukaszenka powiedział, że kraje Zachodu kontynuują finansowanie ulicznych protestów na Białorusi. Zaapelował do zachodnich polityków, by zajęli się sprawami swoich krajów.

"Bardzo często tak się zdarza, że jeżeli reżimy niedemokratyczne doświadczają pewnych problemów u siebie w kraju, to jednocześnie wskazują na jakiegoś przeciwnika zewnętrznego. Oczywiście to, że Polska chce pomóc Białorusi jest rzeczą oczywistą, jako naszemu sąsiadowi, ale nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek ingerencją w wewnętrzne sprawy Białorusi" - powiedział Morawiecki.

"My oczywiście nie tylko szanujemy i wspieramy ze wszystkich sił niezależną, suwerenną i niepodległą Białoruś, a pomoc w procesie demokratyzacji ma tylko tę suwerenność i niepodległość umacniać" - powiedział. "A więc z całą mocą i ogromną pewnością chcę wszystkich tutaj upewnić, że nie tylko nie ma żadnych po naszej stronie działań, które w jakikolwiek sposób by tę suwerenność miały naruszyć, ale chcemy wręcz, poprzez nasze działania przyczynić się do tego, żeby dumny naród białoruski wszedł na drogę szybkiej demokratyzacji i umocnienia swojej suwerenności" - zadeklarował.