Premier: inflacja trudna do opanowania, obniżka podatków złagodzi jej efekty

Inflacja jest zjawiskiem trudnym do opanowania i poważnym problemem gospodarczym, obniżka podatków powinna złagodzić problemy Polaków - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania internautów.

Premier dodał, że poprzednie epoki inflacyjne w gospodarkach zachodnich potrafiły trwać po kilka, a nawet kilkanaście lat.

"Będziemy starali się w taki sposób utrzymywać nasze działania antyinflacyjne, żeby po pierwsze złagodzić problem inflacyjny dla Polaków, a po drugie nie dolewać oliwy do ognia" - stwierdził szef rządu podczas sesji pytań i odpowiedzi na portalu społecznościowym.

Według niego, zaproponowana przez rząd obniżka podatków z 17 na 12 proc. ma doprowadzić do tego, że w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy netto. "Żeby poprzez obniżkę podatków zostało więcej pieniędzy w portfelach Polaków i żeby ta większa pula środków przełożyła się na wyższe oszczędności i złagodziła problemy portfelowe u naszych obywateli" - mówił Morawiecki o celach działań rządu.

Przestrzegał przed takim rozwojem sytuacji, jak w Turcji, gdzie - według niego - "inflacja jeszcze rok-dwa lata temu wynosiła 12, 15, 17 proc. i zamrożono stopy procentowe, podniesiono wynagrodzenia, a spirala zaczęła się nakręcać". Jak mówił, w takim przypadku "przez kilka miesięcy wygląda wszystko nieźle, a potem inflacja wybucha ze zdwojoną siłą". "Zarządzanie inflacją jest tak trudnym zadaniem, na którym polegli słynni ekonomiści amerykańscy" - ocenił Morawiecki.

Przypomniał, że na początku roku wdrożono tarczę antyinflacyjną, w wyniku której "w lutym inflacja zaczęła już spadać". Jak dodał, 24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie a w ślad za nią "putinflacja". "To nie jest nasz wymysł, Joe Biden mówi, że 70 proc. dzisiejszej inflacji to ceny energii, wiążące się z wojną na Ukrainie" - mówił Morawiecki, dodając, że podobne stanowisko mają m.in. podobnie premier Czech, szefowa KE, przewodniczący Rady Europejskiej, przywódcy krajów zachodnich. "Jest to oczywiste, że wpływ na wysoką inflację ma wojna i wychodzenie z pandemii" - ocenił premier.

Premier: programów i świadczeń socjalnych nie ruszymy

Zdecydowanie wykluczamy możliwość obcięcia świadczeń społecznych takich jak 500 plus, w związku z wzrostem długu publicznego - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w ramach sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Facebooku, czy wobec tego, że dług publiczny zbliża się do 60 proc. (PKB), nie powinno się obciąć świadczeń społecznych, takich jak np. 500 plus.

"Wykluczamy taką sytuację, żeby można było uciąć świadczenia społeczne. Brak świadczeń społecznych był właśnie bolączką systemu III RP. Ludzie gorzej sytuowani byli tak pozostawieni sami sobie, że wielu z nich zdecydowało się na wyjazd z kraju, stąd mieliśmy gigantyczną falę emigracji" - odpowiedział Morawiecki.

Dodał, że "mniej więcej od 2-3 lat po raz pierwszy mamy bilans dodatni - więcej ludzi do Polski wraca niż wyjeżdża za granicę". "Wykluczamy więc możliwość obcięcia świadczeń społecznych zdecydowanie" - zapewnił.

Poinformował też, że niedawno Polska przedstawiła w Komisji Europejskiej "aktualizację programu konwergencji", gdzie znalazły się wszystkie najważniejsze wielkości ekonomiczne. "W tej analizie ujęliśmy spadek naszego długu do PKB do poziomu oscylującego wokół 50 procent w przyszłym roku i poniżej 50 procent w trzecim roku obowiązywania aktualizacji programu konwergencji" - mówił premier.

"Także deficyt budżetowy, który w zeszłym roku był poniżej 2 procent - deficyt sektora finansów publicznych - w tym roku będzie wyższy, planujemy go bardzo ostrożnie na poziomie 4 procent, ale będzie pewnie niższy niż te 4 procent, bo dzisiejsze wykonanie budżetu wskazuje na to, że sytuacja jest lepsza niż zakładaliśmy, głównie dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego" - poinformował premier.

Dodał, że z niedawnego zestawienia luk VAT-owskich w różnych państwach wynika, że Polsce udało się zmniejszyć tę lukę do poziomu 4,3 proc.

