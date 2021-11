Premier: Jeśli inflacja nie spadnie, będziemy ponownie reagować

Jeśli inflacja nie będzie spadała w drugim kwartale 2022 roku, to w drugim i trzecim kwartale zadziałamy ponownie z dodatkowymi instrumentami antyinflacyjnymi - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił w rozmowie z TVP, że to "jest zadanie państwa, żeby wpłynąć na to, aby ta inflacja była niższa". Podkreślił, że przyjęta przez rząd tarcza antyinflacyjna powinna się przełożyć na spadek inflacji o 1 do 1,5 p.p.

"Liczę też na to, że w drugim i trzecim kwartale inflacja będzie wyraźnie w trendzie malejącym" - mówił premier.

Dopytywany, czy jeśli taka sytuacja nie nastąpi, to czy rząd wyjdzie z kolejnymi propozycjami antyinflacyjnymi, potwierdził, że tak właśnie będzie. "Naszą dewizą jest elastyczność. Jeśli inflacja nie będzie spadała w drugim kwartale, jeśli będzie kontynuowała swój trend, albo wysoko utrzymana inflacja, albo wręcz rosnący (trend - PAP), to w drugim i trzecim kwartale zadziałamy ponownie z dodatkowymi instrumentami" - powiedział Morawiecki.

Premier przypomniał, że od 1 stycznia zacznie obowiązywać podatkowy Polski Ład, na którym skorzystać ma 18 mln Polaków. Podkreślił, że od nowego roku obowiązywać będzie wyższa kwota wolna od podatku (do 30 tys. zł). "Czyli obniżamy podatek PIT dla wszystkich Polaków" - zaznaczył.

Zdaniem premiera wejście w życie nowych rozwiązań podatkowych pozwoli w kieszeniach Polaków zostawić więcej pieniędzy. Zaapelował ponadto do przedsiębiorców, by kontynuowali podwyżki dla swoich pracowników.

