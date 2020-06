Premier: jesteśmy coraz bliżej powrotu do gospodarczej normalności

Polska jest coraz bliżej powrotu do gospodarczej normalności, bo naszą gospodarkę udało się “przechować” przez trudne miesiące pandemii - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w spółce Polcar w podwarszawskim powiecie piaseczyńskim.

Szef rządu dodał, że tylko w powiecie piaseczyńskim z Tarczy Finansowej skorzystały setki firm, a wysokość pomocy sięgnęła 0,5 mld zł, co pozwoliło uratować 20 tys. miejsc pracy.

Naszą gospodarkę udało się przechować przez te trudne miesiące pandemii i teraz z nadzieją wypatrujemy powrotu do normalności - powiedział premier.

Sądzę, że jesteśmy bliżej, niż myśleliśmy wcześniej, powrotu do gospodarczej normalności - dodał Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził w piątek firmę Polcar, której siedziba znajduje się w Wólce Kosowskiej, w gminie Lesznowola w powiecie piaseczyńskim. Spółka zajmuje się dystrybucją części samochodowych, które wysyła praktycznie do każdego z europejskich państw, Stanów Zjednoczonych i Afryki.



Morawiecki przyznał, że firmie Polcar udało się przetrwać trudny czas pandemii bez pomocy państwa, ale dodał, że "jeżeli pomoc będzie potrzebna to jej udzielimy", ponieważ rząd dba o firmy z polskim kapitałem.



Właściciel firmy Polcar Andrzej Senkowski, powiedział, że spółka, która została założona w 1986 roku i zaczynała od jednego pracownika, zatrudnia obecnie ponad 650 osób, a wszystkie wypracowane środki są ponownie inwestowane w rozwój.



"Skutecznie inicjujemy produkcję polskich małych i średnich firm, a około 25 proc. naszego eksportu to części wyprodukowane w Polsce" - powiedział szef Polcaru.



Dodał, że w czasie pandemii spółka nie zwolniła ani jednego pracownika, chociaż w kwietniu sytuacja była bardzo trudna. Zaznaczył, że obecnie sytuacja poprawiła się, bo w maju i czerwcu spółka zanotowała już znaczne wzrosty.



Polcar opiera swoją sprzedaż na współpracy z niezależnymi firmami posiadającymi doświadczenie i znajomość lokalnego rynku. Autoryzowana sieć handlowa Polcar skupia w Polsce kilkunastu przedstawicieli handlowych i zaopatruje w części samochodowe kilka tysięcy hurtowni, sklepów i warsztatów.

Już ponad 800 średnich firm, które znalazły się w tarapatach przez Covid-19, otrzymało bezzwrotną dotację do kapitału obrotowego. Środki pochodzące z funduszy europejskich rozdziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do podziału jest 2,5 mld zł.

Do 38 proc. spadł w czerwcu odsetek respondentów negatywnie oceniających kondycję swojej firmy, wobec 42 proc. w maju - wynika z czerwcowego badania "Sytuacja przedsiębiorstw w czasach koronawirusa", przeprowadzonych przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej.

W raporcie wskazano, że płynność firm stale się poprawia. Najlepszą sytuację w zakresie płynności mają duże firmy. Obecnie jedynie 16 proc. firm deklaruje, że jest w stanie przetrwać z płynnością finansowa nie dłużej niż 1 miesiąc. W maju było to 21 proc., a w kwietniu 39 proc. Jedynie 1,4 proc. deklaruje, że utraciło płynność a w poprzednich badaniach było to ponad 10 proc.