Premier: jeżeli nam zaufacie, to skoncentrujemy wielki program tworzenia nowych miejsc pracy w miastach mniejszych, na terenach wiejskich

"Jeżeli nam zaufacie, to skoncentrujemy wielki program tworzenia nowych miejsc pracy w miastach mniejszych, na terenach wiejskich, a potrafimy to zrobić i udowodniliśmy to przez ostatnie osiem lat, czego najlepszym potwierdzeniem jest tworzenie miejsc pracy i najniższe w historii Polski bezrobocie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę, podczas konferencji samorządowej w Katowicach.

Zapewnił, że rząd będzie kontynuować ten program - "praca, godna praca, coraz wyższa płaca, wynagrodzenia dla pracowników, coraz wyższy standard życia w Polsce wszędzie tam, gdzie Polacy się urodzili, kształcili, chcą żyć, pracować, zakładać rodziny i mieszkać. "Jeżeli nam wyborcy zaufają, jeżeli tutaj, na Śląsku, w woj. śląskim, w Zagłębiu, zaufacie nam, drodzy rodacy, drodzy Ślązacy, drodzy Zagłębiacy, mieszkańcy Podbeskidzia, mieszkańcy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, mieszkańcy Częstochowy i okolic" - dodał.

Premier wskazał, że ta obietnica jest podparta wielkim programem. "Programem, który dzisiaj rusza. Kolejne, potężne inwestycje, ruszaj we wszystkich samorządach. Ale pamiętajcie, kiedyś było to zero inwestycji, bo nie było takiego programu inwestycji strategicznych" - zaznaczył Morawiecki.

Przypomniał, że rząd PiS naprawił budżet państwa. "Odzyskaliśmy ukradzione 260 mld zł. przez naszych poprzedników. Mówię to głośno z nadzieją, że otrzymam pozew w trybie wyborczym. Nie otrzymuję tego pozwu, więc oni przyznają, że te pieniądze były ukradzione przez mafie VAT-owskie i przez przestępców i ukradzione, sprzeniewierzone także przez ludzi z Platformy, którzy też byli uwikłani w różne działania przestępcze. To też zostało wykazane przez sądy" - stwierdził Morawiecki.

Przyznał, że "my także popełnialiśmy błędy, ale to, ile tych inwestycji poszło w Polskę lokalną, jest czyś bez precedensu, czymś niewyobrażalnym. I Będziemy to kontynuować, jeżeli będziemy mogli kierować nawą państwową w kolejnych latach. Jeżeli taki będzie werdykt wyborców" - podkreślił.

Premier podziękował też wszystkim samorządowcom za dobrą współpracę. "Współpraca z radnymi miast, gmin doprowadziła do tego, że dzisiaj możemy prezentować ten kolejny gigantyczny zastrzyk finansowy z pieniędzy odzyskanych z mafii VAT-owskich. Taka jest prawda o tych naszych programach i one wszystkie przyczyniały się do tego, żeby Polska miała coraz więcej miejsc pracy, będzie coraz silniejsza, piękniejsza w każdym jej zakątku"- podkreślił premier.