Premier: każda polska firma to skarb; rząd PiS zawsze będzie wspierał ciężką pracę polskich przedsiębiorców

Każda polska firma to skarb. Rząd PiS zawsze będzie wspierał ciężką pracę polskich przedsiębiorców - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu opubklikował w niedzielę nagranie, w którym opowiada o małych przedsiębiorstwach na przykładzie cukierni, którą odwiedził w Skoczowie (woj. śląskie). "Rodzinne biznesy to sól polskiej gospodarki" - mówił. "Trudno sobie wyobrazić naszą rzeczywistości bez jakiejś cukierni za rogiem, bez sklepu na ulicy, do którego bardzo lubimy zachodzić" - dodał.

"Dla wszystkich małych, średnich firm czas jest niełatwy, bo koronawirus bardzo mocno przygniótł te firmy, potem wojna na Ukrainie, putinflacja i kryzys energetyczny" - powiedział premier.

"Powoli z tego wszyscy wychodzą, ale też państwo nie może być bierne - tak jak w tych poprzednich czasach, tylko musi swoją pomocną dłoń zaoferować przedsiębiorcom, tak, jak zrobiliśmy w postaci tarczy antykryzysowej i ratowaliśmy miejsca pracy, tak jak ratowaliśmy przed wysokimi cenami gazu, cenami energii" - dodał i poinformował, że rozmawiał o tym z właścicielem cukierni, którą odwiedził.

Morawiecki przyznał, że jest jeszcze wiele do zrobienia. "Wiem, że trzeba uprościć, że trzeba zmniejszyć biurokrację, że dalej trzeba pomagać małym, najmniejszym i tym średnim polskim firmom i to będziemy robili, bo to ogromna, wielka wartość dla polskiej gospodarki, dla wszystkich Polaków" - podkreślił. "Drodzy rodacy, korzystajmy z polskiego biznesu, kupujmy polskie produkty - one są zawsze najlepsze, najsmaczniejsze" - dodał.

Nagranie szef rządu opatrzył również komentarzem. "Wprowadziliśmy mały ZUS dla najmniejszych firm, a w czasach kryzysów osłoniliśmy polskich przedsiębiorców szeregiem tarcz: antykryzysowymi, antyinflacyjną i solidarnościową. To nie koniec - było też ograniczenie cen prądu czy gazu oraz wsparcie na utrzymanie miejsc pracy" - napisał.

"A co dla polskich przedsiębiorców zrobił Tusk podczas swoich dni premierowania? No, nie za wiele. Wolał wspierać wielkie korporacje" - stwierdził. "My wiemy, że każda polska firma to skarb. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze będzie wspierał ciężką pracę polskich przedsiębiorców" - zapowiedział szef rządu.

