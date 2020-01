Premier: KE powinna podjąć działania na rzecz wyeliminowania luk podatkowych

Komisja Europejska powinna "chwycić byka za rogi" i podjąć działania na rzecz wyeliminowania luk podatkowych; jeżeli tak się stanie, to szanse na realnie większy unijny budżet znacząco wzrosną – powiedział w środę w Davos premier Mateusz Morawiecki.

W środę w Domu Polskim w Davos odbyła się debata, w której uczestniczyli - obok polskiego premiera - szef OECD Jose Angel Gurria oraz minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire. Debata dotyczyła przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego raportu nt. podatkowych nadużyć w Unii Europejskiej.

Szef polskiego rządu stwierdził, że jeśli chodzi o płacenie podatku VAT Polska przed 2015 rokiem była jednym z najsłabiej wypadających krajów w UE z luką 25-27 proc. "Dzisiaj jesteśmy wśród najlepszych, z około 8-procentową luką. To ogromna zmiana dla naszej gospodarki" - powiedział szef rządu.

Jak mówił, udało się to osiągnąć poprzez zmianę systemu podatkowego - obniżenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw i jednocześnie próbę wyeliminowania możliwości stosowania wszystkich niedozwolonych unikania płacenia podatków.

"Wykonaliśmy swoją pracę a teraz jest doskonała szansa, by zmian została wprowadzona w całej UE (…) Komisja Europejska powinna chwycić byka za rogi i zacząć właściwe działania w celu wyeliminowania wszystkich luk, karuzel VAT-owskich" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że jeżeli tak się stanie, to szanse na realnie większy unijny budżet znacząco wzrosną. "Jeśli chcemy mieć ambitną politykę europejska dot. innowacji, klimatu, tzw green deal, to myślę, że powinniśmy mieć również ambitny budżet" - powiedział. Zaznaczył, że wpływy do takiego ambitnego budżetu można osiągnąć poprzez wyeliminowanie przynajmniej części nadużyć podatkowych.

Z Davos Marzena Kozłowska