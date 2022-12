Premier: KE została poproszona o wypracowanie pakietów osłonowych dla europejskich gospodarek

Komisja Europejska została poproszona o jak najszybsze wypracowanie pakietów osłonowych dla europejskich gospodarek, po tym jak w Stanach Zjednoczonych przyjęto ustawę Inflation Reduction Act - poinformował w czwartek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

"Będziemy starali się, Komisja Europejska została o to poproszona, wypracować jak najszybciej pakiety osłonowe, pakiety ochronne, tak żeby (...) nie likwidować miejsc pracy w Europie, a odwrotnie, żeby tu w Europie tworzyć jak najwięcej miejsc pracy" - powiedział szef rządu po zakończeniu czwartkowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

Premier przekazał, że podczas szczytu debatowano o tym, jakie będzie odniesienie się Unii Europejskiej m.in. do amerykańskiej ustawy Inflation Reduction Act. Wyklucza ona m.in. modele producentów samochodów spoza USA z ulg podatkowych w tym kraju oraz oferuje masową pomoc dla branż przenoszących swoje łańcuchy dostaw do Stanów Zjednoczonych, co może potencjalnie spowodować obniżenie produkcji i zmniejszenie inwestycji w UE, zagrażając zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu Wspólnoty.

"Oczywiście Stany Zjednoczone to nasz największy, najważniejszy sojusznik. To też jest odzwierciedlone w konkluzjach, ale na poziomie gospodarczym, nie ma co ukrywać, konkurujemy. (...) Jest dla nas dzisiaj jasne, że ostatnie przyjęte decyzje przez administrację amerykańską uderzają w europejski przemysł samochodowy, przemysł ciężki, ale także przemysł farmaceutyczny" - stwierdził Morawiecki.

"Nie chcemy dopuścić do tego, żeby specjalnie skonstruowany pakiet amerykański, polegający na preferencyjnych podatkach, na niskich cenach energii (...) oraz na dotacjach celowanych, subsydiach, dotacjach dla swoich firm, żeby tego typu pakiet zdusił nasze firmy motoryzacyjne, farmaceutyczne i w wielu innych sektorach, także tych energochłonnych" - podkreślił.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl