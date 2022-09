Premier: kwestie pomocy dla Ukrainy podnosiłem podczas obrad Rady Europejskiej

Kwestie pomocy dla Ukrainy podnosiłem podczas obrad Rady Europejskiej. Wszystkie państwa, w szczególności te najbogatsze, powinny pomóc finansowo Ukrainie w utrzymaniu stabilności funkcjonowania państwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).

W czasie konferencji prasowej, która odbyła się podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Białej Podlaskiej, szef rządu pytany był o międzynarodowe ustalenia w sprawie działań pomocowych dla Ukrainy. Premiera zapytano m.in., czy wynikiem jego działań była zapowiedź rządu norweskiego dotycząca przeznaczenia 2 mld koron na zakup gazu ziemnego dla Ukrainy w ramach szerszego pakietu o wartości 1 mld euro dla tego kraju.

"Prowadziliśmy różne rozmowy na ten temat, przede wszystkim na poziomie Unii Europejskiej. Jak ktoś czyta stenogramy z dyskusji na Radzie Europejskiej, to wie, że tę kwestie podnosiłem jeszcze we wstępnej fazie wojny w kwietniu, później w czerwcu na posiedzeniu Rady Europejskiej. To bardzo ważne, ponieważ wszystkie państwa, w szczególności te najbogatsze, powinny pomóc finansowo Ukrainie w utrzymaniu stabilności funkcjonowania państwa ukraińskiego" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

"Mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że państwo norweskie pozytywnie odpowiedziało na ten apel i przeznacza znaczące kwoty na wsparcie Ukrainy - zarówno w bezpośrednich dostawach gazu, jak również przez pomoc finansową" - zaznaczył premier.

