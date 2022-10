Premier: łamanie sankcji nałożonych na Rosję to łamanie praworządności

Łamanie sankcji nałożonych przez Komisję Europejską na Rosję to łamanie praworządności - wskazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest to działanie, które nie tylko łamie unijną solidarność, ale też utrudnia Ukrainie walkę o wolność.

W niedzielnej rozmowie w TVP Info, premier przyznał, że łamanie sankcji nałożonych przez KE na Rosję przez rząd Holandii, jest złamaniem zasad praworządności. "Gdy sankcje są łamane w sposób ewidentny jest to złamanie praworządności, złamanie naszych wspólnych ustaleń" - powiedział. Dodał, że "działanie to nie tylko łamie solidarność, ale także utrudnia Ukrainie walkę za wolność i suwerenność w odniesieniu do bezpieczeństwa całej Europy".

Premier odniósł się też do zarzutów opozycji, oskarżającej rząd o wysoką inflację i rosnące ceny energii. "Tego typu zabieg, to wielka manipulacja, próba oszukania rzeczywistości" - powiedział. Przypomniał, że Holandia, znacznie bardziej rozwinięta gospodarczo ma inflację taką jak Polska, Stany Zjednoczone notują inflację największą od 40 lat, a Niemcy od 70 lat. Dodał, że wyższy wzrost cen niż w Polsce notowany jest także np. w krajach bałtyckich czy u naszych południowych sąsiadów.

