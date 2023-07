Premier: liczne inwestycje przesunięto z wielkich miast do Polski lokalnej; będziemy to dalej robić

Ogromna część inwestycji: w szkoły, szpitale, w bezpieczeństwo ruchu drogowego, nowe drogi przesunięta została z bogatych, wielkich polskich miast do Polski lokalnej; to już zrobiliśmy i to będziemy dalej robić - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kościerzynie (woj. pomorskie).

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami został zapytany m.in. czy Zjednoczona Prawica ma w planach decentralizację instytucji.

"My to częściowo robimy. Nie obiecuję, że ministerstwa będą gdzieś indziej przesuwane, bo ministerstwa, główne instytucje centralne powinny działać blisko siebie. Powinny być razem ze sobą w jak najlepszej, częstej, również osobistej, bezpośredniej komunikacji" - zaznaczył premier Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że wiele instytucji przenosi część swojej działalności poza stolicę. "Chyba na dniach Komisja Nadzoru Finansowego tworzy centrum informatyczne w Katowicach, albo jedno z centrów obsługi działań związanych z dokumentacja policyjną jest na Opolszczyźnie" - wymienił.

"My jak możemy tylko, to decentralizujemy pewne instytucje, ale to nie będzie nigdy tak, że wszystkie instytucje będą rozproszone po całej Polsce, bo tak na świecie nigdzie nie jest" - zauważył Morawiecki. "Jednak nie będzie też tak, że nic się w tym zakresie nie będzie działo" - zastrzegł.

Premier podkreślił też, że dla niego ważne jest, by miasta, które straciły po reformie 1999 r. funkcje społeczno-gospodarcze, "odbudowywały te swoje funkcje". "Zaproponujemy cały program, który tego dotyczy" - oświadczył szef rządu.

Mateusz Morawiecki zauważył, że "ogromna część" inwestycji - w szkoły, szpitale, w bezpieczeństwo ruchu drogowego, nowe drogi - przesunięta została z bogatych, wielkich polskich miast do Polski lokalnej. "To już zrobiliśmy i to będziemy dalej robić" - zadeklarował.

