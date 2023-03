Premier: liczyliśmy, że WIRON będzie bardziej korzystny dla obywateli

Liczyliśmy, że wskaźnik WIRON będzie bardziej korzystny dla obywateli niż to wynika z obecnych realiów na rynku stóp procentowych - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że dużo większa ulga proponowana jest chociażby w programie "kredytu 2 proc.".

Szef rządu pytany był na wtorkowej konferencji prasowej o proces przejścia ze wskaźnika referencyjnego WIBOR na nowy wskaźnik - WIRON. "Liczyliśmy na to, że ten wskaźnik (WIRON - PAP) będzie w większym stopniu korzystny dla obywateli niż z obecnych realiów na rynku stóp procentowych to wynika" - powiedział.

Według premiera "dużą większą ulgę" proponuje rząd m.in. przez program bezpiecznego kredytu 2 proc., czy wakacje kredytowe. "To jest gigantyczna ulga" - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki przestrzegł w związku z WIRON-em, "przed tym, żeby z tym wiązać jakąś gigantyczną nadzieję". "Mam nadzieję, że wszystkie banki w miarę szybko to wdrożą (...). Dla mnie to nie jest game changer (punkt zwrotny - PAP), to jest jeden z elementów całego tego rynku finansowego i to dalece nie najważniejszy. Dużo ważniejsze są te, o których dzisiaj mówimy, dużo ważniejsze są wakacje kredytowe i wszystkie działania, które mają służyć do realnego zwiększenia możliwości obsługi kredytów, różnych kredytów przez obywateli" - powiedział.

WIBOR to wskaźnik referencyjny, który obecnie jest używany przez banki przy ustalaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych i innych. Jest oparty na transakcjach między bankami a także na przewidywaniach analityków. Z kolei WIRON to wskaźnik referencyjny, który oparty jest wyłącznie na transakcjach jednodniowych (overnight), zawieranych między instytucjami finansowymi a także między bankami a przedsiębiorstwami. Proces zastępowania WIBORu przez WIRON już się rozpoczął i ma zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy banki zaprzestaną stosowania WIBORu. W przypadku kredytów, które zostały udzielone wcześniej i powiązane są z WIBORem powinna nastąpić zamiana wskaźnika.

