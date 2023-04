Premier: małe gminne kluby podglebiem wielkich sportowych osiągnięć przyszłości

Małe gminne kluby są podglebiem wielkich sportowych osiągnięć przyszłości. Gdzieś ktoś zawsze musi zacząć i w takich gminach nasze działania prowadzą do tego, że dzieci i młodzież będą mogły w lepszych warunkach uprawiać sport, grać w piłkę - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Premier wypowiedział się dla mediów podczas konferencji prasowej na temat inwestycji sportowej przy boisku piłkarskim w gminie Pszczew (Lubuskie).

"Cieszę się, że tutaj, w gminnym klubie piłkarskim, gdzie chłopcy mogą grać w piłkę, dzięki środkom rządowym mogliśmy wybudować nowoczesne zaplecze sportowe - szatnię, która jest na pewno bardzo potrzebna, żeby po prostu w jak najlepszym standardzie można było trenować piłkę, szukać nowych talentów, ale też wyciągać dzieciaki sprzed komputerów" - powiedział Morawiecki.

Jak podkreślił, to jest polityka jego rządu. "Nowa droga, szpital remont, modernizacja szkoły, często termomodernizacja, nowe remizy, remonty tych remiz, instytucje kultury, boiska, zaplecza sportowe, przejścia dla pieszych, ronda, dziesiątki jeśli nie setki najróżniejszych tytułów, które realizujemy w całej Polsce" - mówił Morawiecki.

Jego zdaniem, to jedna z głównych różnic między rządami Zjednoczonej Prawicy, a poprzednim rządem, których "inwestycje lokalne, to tyle co kot napłakał". "Tutaj w Pszczewie mamy kolejny dowód na to, jak współpraca pomiędzy rządem i samorządem przyczynia się do poprawy jakości życia i perspektyw życia i tworzenia nowych miejsc pracy w gminach, powiatach rozsianych po całej Polsce".

Wójt gminy Pszczew Józef Piotrowski odnosząc się do inwestycji infrastruktury boiska piłkarskiego wskazywał, że kosztowała ona około 900 tys. zł, z czego 750 tys. zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak powiedział, tuż obok prowadzona jest inwestycja zbrojenia działek budowlanych, by "dać możliwość młodym ludziom zakupu działek i osiedlania się".

Wójt wskazywał też na inną inwestycję - budowę budynku wielorodzinnego. "12 rodzin z naszej gminy tam mieszka; tam też procent dofinansowania wyniósł 80 proc., kwotą ponad 3 mln zł" - wskazał.

"To rewelacyjna dla nas sprawa. Budujemy z funduszów rządowych z Polskiego Ładu" - podkreślał Piotrowski.

Informował, że w jego gminie trwają też inne inwestycje: montaż fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej, "za około milion złotych". "Miejsca niedoświetlone to jest kolejny milion złotych i siedem nowych linii oświetleniowych budowanych na terenie gminy Pszczew" - mówił. Wskazał też na budowę promenady z rządowych funduszy.

"W ciągu tych trzech lat 20 mln zł i 16 inwestycji. Bez tych środków, tych inwestycji byłaby tylko jedna piąta, ok. 20 proc." - ocenił i zwrócił uwagę na "prostotę" wymaganych wniosków.

Szef rządu w niedzielę w ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" spotykał się z mieszkańcami województwa lubuskiego. Wcześniej - przed południem - był w Sulęcinie i Gorzowie Wielkopolskim.

