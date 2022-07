Premier: mam nadzieję, że od 2024 r. będziemy mieli do czynienia ze spadającymi ratami kredytowymi

Mam nadzieję, że od 2024 r. będziemy mieli do czynienia ze spadającymi ratami kredytowymi; na te dwa lata przygotowaliśmy wakacje kredytowe - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

"Mam nadzieję, że od roku 2024, a być może również i wcześniej - tego nie wiem, bo to nie jest prerogatywa rządu, a poza tym podlega to pewnym obiektywnym zjawiskom i zdarzeniom - być może od 2024 roku będziemy mieli do czynienia ze spadającymi ratami kredytowymi" - powiedział na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że na te dwa lata rząd przygotował wakacje kredytowe. Od piątku można składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku.

"Wierzę, że to dobry instrument dla polskiej rodziny. Prawo i Sprawiedliwość - zgodnie z naszą dewizą wiarygodności - zrealizowało kolejną obietnicę" - podkreślił premier Morawiecki.

