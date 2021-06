Premier: mamy zobowiązanie, by szukać najlepszych rozwiązań dla rolników

Mamy zobowiązanie, by naprawiać błędy przeszłości oraz szukać najlepszych, możliwych rozwiązań dla rolników we współczesnym świecie pełnym wielu wyzwań - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki otwierając debatę "Polski Ład, Od Pola Do Stołu".

"Chleb jest bardzo potrzebny, chleb jest niezbędny - to słowa Jana Pawła II, który zaznaczył bardzo wyraźnie tym samym, że żyjemy dzięki rolnikom, dzięki wsi, dzięki polskiej wsi" - powiedział premier na otwarcie debaty, która została zorganizowana w Instytucie Zootechniki w Balicach, koło Krakowa.

Jak mówił szef rządu, "to jest także docenienie roli wsi, ale również nasze zobowiązanie jednocześnie". "Zobowiązanie, aby naprawiać błędy przeszłości - tej dalszej, najdalszej, ale także tej z ostatnich lat, z ostatniej dekady i szukać najlepszych, możliwych rozwiązań dla rolników we współczesnym świecie pełnym wielu wyzwań" - tłumaczył Morawiecki.

