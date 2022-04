Premier Mateusz Morawiecki na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Premier Mateusz Morawiecki będzie gościem inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r. Katowicki kongres to największa impreza biznesowa w naszej części Europy.

14. europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.



Debaty podczas 150 sesji z udziałem 1000 panelistów będą dotyczyły najważniejszych wyzwań stojących przed polską i europejską gospodarką.

Przewidziane jest wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to doroczne miejsce spotkań przedstawicieli administracji rządowej, biznesu i ekspertów. W tegorocznej edycji weźmie udział także premier Mateusz Morawiecki, który przybędzie do Katowic w poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r. Weźmie on udział w inauguracji wydarzenia zaplanowanej w godz. 10.00-10.30. Przewidziane jest jego wystąpienie.

150 sesji

W programie 14 Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowano 150 sesji z udziałem tysiąca prelegentów, poświęconych najbardziej aktualnym tematom oraz liczne wydarzenia towarzyszące: prezentacje, gale, briefingi, nieoficjalne spotkania i kuluarowe dyskusje.

Kongresowe debaty zawsze koncentrują się wokół największych wyzwań stojących przed polską i europejską gospodarką, takich jak transformacja energetyczna, digitalizacja gospodarki czy wychodzenia z pandemicznego kryzysu. W tym roku cieniem na rzeczywistości politycznej i gospodarczej położyła się agresja Rosji na Ukrainę. W związku z tym agenda 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego przeszła gruntowną zmianę w związku z wydarzeniami w Ukrainie. Pojawiły się w niej sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące zmian w globalnej architekturze geopolitycznej.

- Kongres od lat opisuje nie tylko aktualną gospodarczą rzeczywistość. Istotnym tematem tej ważnej debaty jest nadal nieostro rysująca się przyszłość, wymagająca wspólnej refleksji i dialogu. Cieszy nas tak duże zainteresowanie tegoroczną edycją, mamy już zarejestrowanych 8,5 tys. osób - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Agresja Rosji i wojna w Ukrainie spowodowały gwałtowne i głębokie zmiany w gospodarce. Potrzebne są spotkania bezpośrednie, bo tak wiele nowych czynników, ryzyk, zmian, wymaga omówienia. Potrzebne jest forum dla debaty na wszelkich szczeblach, jakim jest właśnie Kongres - dodaje.

O sile Kongresu od lat stanowią jego uczestnicy. Reprezentacja polityków europejskich i przedstawiciele gospodarczych resortów polskiego rządu, przedsiębiorcy, inwestorzy, menedżerowie - praktycy gospodarki, budują prestiż wydarzenia. W tej edycji dopisali zarówno wielcy globalnej ekonomii, jak i przedstawiciele dużych i średnich prywatnych firm.

