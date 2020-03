Premier Mateusz Morawiecki: proponujemy konstruktywny pakiet antykryzysowy

W tym trudnym czasie dla przedsiębiorstw proponujemy bardzo konstruktywny pakiet antykryzysowy po to, żeby zapewnić utrzymanie miejsc pracy oraz, żeby przedsiębiorstwa mogły przejść przez ten trudny okres - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Chcemy zaproponować przedsiębiorstwom oferującym prąd i gaz podobne rozwiązania, jak w przypadku odraczania kredytów - zapowiedział w środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że rozmawiał już na ten temat z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim.Premier Morawiecki przypomniał, że prezydent Andrzej Duda "wynegocjował z sektorem bankowym prolongatę, takie swoiste +wakacje kredytowe+ dla tych, którzy uważają, że chcieliby w tym okresie zawiesić płacenie rat kredytowych"."Chcemy zaproponować negocjowanie podobnej umowy z przedsiębiorstwami, które oferują prąd i gaz. Rozmawiałem już z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim, on jest gotowy do takiego działania" - zapewnił premier.Dodał, że "w pozostałych przypadkach te rozmowy się odbędą w najbliższych dniach do końca tygodnia". "Są to podmioty rynkowe, podmioty niezależne, nie chcemy tego narzucać, wierzymy, że może to być wypracowane ze wszystkimi przedsiębiorstwami z tego sektora zarówno w pełni prywatnymi, jak również z częściowym udziałem Skarbu Państwa na zasadzie kompromisu, bo to jest wspólny interes" - podkreślił.Premier mówił także o drugim filarze pakietu antykryzysowego, który zaproponował w środę rząd. "To filar dla przedsiębiorców. Tutaj mamy szereg różnych propozycji, zarówno gwarancyjnych - przejęcie płatności rat leasingu operacyjnego dla sektora transportowego, czyli bardzo szczegółowe rozwiązania, ale także coś bardzo oczekiwanego przez cały sektor małych i średnich przedsiębiorstw" - wymieniał premier.Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd wynegocjował z UE "podniesienie klauzuli de minimis". Wyjaśnił, że "Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował podniesione kredytu według kryterium de minimis do wysokości 80 procent, a to spowoduje, że bardzo wielu przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z szybkiej pożyczki i taniej pożyczki na dłuższy okres po to, żeby zapewnić sobie płynność w tym trudnym okresie".Premier przekazał, że w ramach tego filaru rząd będzie proponował "mikropożyczki dla małych, najmniejszych przedsiębiorstw, do 5 tys. zł, ze specjalnie utworzonego do tego celu funduszu"."W tym drugim filarze angażujemy 73-74 mld zł na finansowanie przedsiębiorstw, na rolowanie rat kredytów, zresztą to również i dla ludzi będzie ważne, dla wszystkich ludzi, którzy mają zaciągnięte kredyty to znakomity pomysł" - podkreślił.Tworzymy fundusz inwestycji publicznych w wysokości 30 mld zł; będziemy wzmacniać wydatki m.in. na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół oraz politykę klimatyczną - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.Premier mówił na konferencji prasowej, że piąty filar pakietu antykryzysowego związany jest z inwestycjami."W czasach kryzysowych - jakie się zbliżają, a na dobrą sprawę nadeszły już tylko nie widzimy tego jeszcze we wskaźnikach, ale czujemy to wokół nas - przedsiębiorcy inwestują mniej, a czasami powstrzymują się od inwestycji zupełnie (...). W takich czasach naturalne jest wejście z impulsem keynesowskim ze strony państwa, impulsem inwestycyjnym, inwestycji publicznych" - mówił Mateusz Morawiecki."My taki fundusz inwestycji publicznych tworzymy. To będzie fundusz do wysokości 30 mld zł. Dodatkowe pieniądze, oprócz tych, które do tej pory były zaplanowane i były wykorzystane na drogi samorządowe, mosty, infrastrukturę cyfrową, unowocześnienie infrastruktury szkolnej, na politykę klimatyczną, na czyste powietrze i wszelkie inne cele, które będą niezbędne po to, żeby pomóc też polskim małym i średnim przedsiębiorcom" - mówił premier.Podczas konferencji prasowej po roboczym spotkaniu rządu premier wymieniał filary pakietu antykryzysowego dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.Jednym z filarów będzie wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, samozatrudnionych i osób pracujących na umowach o dzieło i zlecenie w wysokości przynajmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie będzie jednorazowe."To często są malutkie zakłady pracy, jednoosobowe firmy (...). To tutaj chcemy przede wszystkim zadziałać, żeby pomóc przejść przez ten okres ludziom, gdzie spodziewamy się, że uderzenie będzie najbardziej dramatyczne" - oświadczył premier Morawiecki.Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz tłumaczyła, że pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości ok. 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia - mówiła w środę na konferencjiJadwiga Emilewicz przekonywała, że w ramach tego pakietu m.in. pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę "świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości około 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia bez względu na to, czy to jest umowa zlecenie, czy o dzieło". Dodała, że to jest "bezprecedensowy ruch, jaki nigdy nie został wykonany".Rząd zakłada, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób, a koszt dla Funduszu Pracy wyniesie około 9 mld zł - wskazała minister. Dodatkowo - jak powiedziała szefowa MR - "jeśli osoby te przy swoich umowach opłacały składki na świadczenie zdrowotne, wówczas skorzystają - jeśli zajmują się dziećmi - z zasiłku opiekuńczego, który wypłacamy dzisiaj rodzicom opiekującym się dziećmi, które nie mogą iść do szkoły".Morawiecki potwierdził, że rząd jest gotowy przeznaczyć 7,5 mld zł dodatkowych środków na ochronę zdrowia. Mówiąc o szczegółach założeń z tzw. III filara wyjaśnił, że chodzi o "finansowanie różnego rodzaju infrastruktury medycznej, również finansowanie działań w ramach powstrzymywania straszliwej epidemii, która nas dotknęła"."To zapłata za funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, które tworzymy, na okoliczność rozwoju koronawirusa, bo jesteśmy postrzegani przez epidemiologów i jako jedni z pierwszych w Europie, jeśli nie pierwsi, zaproponowaliśmy bardzo kompleksowy pakiet odpowiedzi na rozprzestrzenianie się tej choroby" - zaznaczył premier.Zwracając uwagę, że wirus dotyka także gospodarkę, szef rządu wyraził przekonanie, że "poprzez lepszą ochronę zdrowia, my jednocześnie będziemy w stanie zapewnić, że ludzie szybciej wrócą do pracy, że będą czuli się bezpieczni".Zapewnił, że rząd chce zadbać o służbę zdrowia, o "nasz wspaniały personel medyczny, o lekarzy i pielęgniarki, o laborantów, laborantki, żeby oni się czuli bezpieczni". "Stąd przeznaczymy tutaj tyle pieniędzy, ile trzeba, wszystkie pieniądze, jakie są konieczne" - zapewnił."Z importu, z produkcji krajowej, żeby maksymalnie zwiększyć moce produkcyjne i moce importowe, dotyczące wszystkich materiałów ochronnych - dezynfekcyjnych, maseczek, fartuchów ochronnych, kombinezonów, gogli, masek; wszystkiego, czego lekarzy potrzebują" - dodał szef rządu."Staramy się dzisiaj we właściwy sposób gospodarować tym zasobem i na chwilę obecną mamy tyle, ile trzeba, ale niestety musimy przewidywać dalszy rozwój wydarzeń. Wiemy od epidemiologów, że liczba zarażonych osób za kilka dni może być czterocyfrowa, może przewyższać tysiąc, może nawet więcej. Więc musimy być na to przygotowani" - podkreślił Morawiecki.- Jeśli zdecydujemy się na przedłużenie przerwy w szkołach, wydłużymy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do ósmego roku życia - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak poinformował, decyzja zapadnie najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.Podczas konferencji prasowej po roboczym spotkaniu rządu premier wymieniał filary pakietu antykryzysowego dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.Kolejnym z obszarów tzw. tarczy antykryzysowej będzie - jak mówił premier - kontynuacja zasiłku opiekuńczego, jeśli rząd zdecyduje się na przedłużenie przerwy w szkołach, żłobkach i przedszkolach."Poinformujemy o tym najpóźniej na początku przyszłego tygodnia lub w weekend. Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Zbieramy dane dotyczące nowych zachorowań. Jeśli przedłużenie nastąpi, to poza już obowiązującą specustawą będziemy gotowi, by podstawić finansowanie na zrekompensowanie zasiłków opiekuńczych dla osób, którzy muszą pozostać w domu" - powiedział Mateusz Morawiecki.W czwartek odbędzie się pierwsza aukcja obligacji skarbowych "na dużą skalę" - poinformował w środę prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że skup obligacji będzie się "silnie rozwijał"."Od jutra (czwartku - red.) takie operacje (skup obligacji - red.) będziemy przeprowadzać (...) Planujemy przeprowadzić pierwszą aukcję obligacji skarbowych, powinna być od razu na dużą skalę. To na pewno w kolejne dni będzie się rozszerzać" - powiedział Glapiński na środowej konferencji prasowej w KPRM.Przypomniał, że w poniedziałek zarząd banku centralnego, związku z koronawirusem, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów m.in. wpierających banki i państwo."Podjęliśmy decyzję o zakupie na wielką skalę skupu obliagacji skarbowych na rynku wtórnym" - podkreślił szef NBP. Wyjaśnił, że ten ruch ma pozwolić utrzymać płynność rynku wtórnego obligacji, szczególnie tych skarbowych.Glapiński zapowiedział, że skup obligacji będzie kontynuowany w przyszłości. "Będzie bardzo silnie się rozwijał" - dodał.Wśród najważniejszych elementów pakietu dla przedsiębiorców prezes NBP wymienił obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność w operacjach repo oraz zakup polskich obligacji przez NBP."Ten zakup obligacji będzie się bardzo silnie rozwijał na pewno w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Zasilanie repo też będzie się na pewno bardzo rozwijać" - mówił Glapiński."To jest właściwie standard wszystkich banków centralnych - to, co zrobiliśmy. Tym razem się nie różnimy od innych banków centralnych, bo zwykle nasze działania były trochę inne, bo cały czas mieliśmy i mamy z resztą dodatnie stopy procentowe. Inne banki centralne są na zerowych stopach, praktycznie czasami na ujemnych - nie mają tego podstawowego mechanizmu, które my wykorzystaliśmy, że obniżyliśmy" - dodał.Prezes NBP poinformował, że aukcja zakupu obligacji planowana jest na czwartek. "Jeżeli coś nie będzie działać, to będziemy robić różnego rodzaju poprawki. NBP, zachowując swoją suwerenność, niezależność, niepodległość, działając w ramach prawa, które jest ustanowione dla banków centralnych współdziała w pełni oczywiście z rządem w realizacji tego wielkiego zadania, jakim jest powstrzymanie gospodarczych finansowych skutków kryzysu" - mówił."Ten kryzys jest rzeczywiście bardzo mocny, będzie chyba głęboki, bo na razie jest jaki jest, ale bez przesady. Chciałbym powtórzyć to, co mówił premier - damy sobie radę, państwo jest do tego dobrze przekonane" - dodał.Glapiński zapewniał, że NBP był przygotowany na kryzys. "Ten kryzys nie jest katastroficzny jak wojna czy inne szczególne katastroficzne, przyrodnicze zjawiska. To jest poważny kryzys i wszyscy stajemy do gotowości, boimy się tylko czy sami nie zachorujemy" - mówił.Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podkreślił, że wszystkie instytucje finansowe były przygotowane na różnego rodzaju kryzysy. "Nie spodziewaliśmy się akurat takiego szczególnego, ale jest to kryzys, do którego jako państwo jesteśmy doskonale przygotowani. Wszystkie instytucje państwowe wiedzą, co mają robić" - podkreślił.Dodał, że pakiet, który przygotował rząd jest absolutnie bezprecedensowy. "To jest niesamowicie silne uderzenie antykryzysowe na skalę europejską i światową (...). To są ogromne sumy, ogromny wysiłek, bezprecedensowe działanie" - powiedział.Zaznaczył, że Narodowy Bank Polski jest przygotowany na różnego rodzaju kryzysy. "Po kryzysie 2008 roku wszyscy mieliśmy świadomość, że następny kryzys nastąpi, i mówiliśmy zawsze, że on będzie innego charakteru i przyjdzie z innego miejsca. Co prawda spodziewaliśmy się, że on przyjdzie też z zewnątrz systemu finansowego, tylko z innego miejsca. Przyszedł ze strony zupełnie innej (...) Na razie nie ma powodu do niepokoju" - podkreślił Glapiński."Jeśli chodzi o system bankowy to jest on dobrze zaopatrzony w kapitał, bezpieczny, nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bank centralny, to jest silny bank, potężny bank, nawet jak na nasze możliwości" - zapewnił prezes NBP.- W ramach walki ze skutkami epidemii koronawirusa pobór podatku od sprzedaży detalicznej zostaje odroczony do końca roku - oświadczył w środę minister finansów Tadeusz Kościński.Jak dodał Kościński ministerstwo finansów będzie przesuwać o miesiąc lub dwa terminy składania deklaracji podatkowych, a odroczenie, czyli późniejsze ich składanie, nie będzie się łączyło z żadnymi kosztami."Prowadzimy bezpośredni dialog z rynkiem i przedsiębiorcami, słuchamy co mają do powiedzenia" - podkreślił Kościński.Minister finansów oświadczył także, że 80 proc. potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na ten rok jest już sfinansowanych, a sytuacja finansów publicznych jest stabilna.