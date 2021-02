Premier: media i część opozycji posłużyli się opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim

Część mediów i opozycji posłużyło się ostatnio opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim - powiedział w środę w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

"Bardzo wyraźnie widać było to, że część mediów, kierowanych z zagranicy, należących do zagranicy, wraz z częścią opozycji postanowiło zagrać bardzo ciekawie. (...) Postanowili raz jeszcze posłużyć się opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim. Postanowili pokazać, że to w czasach Platformy Obywatelskiej cokolwiek dobrego się tutaj działo a my nie naprawiliśmy finansów publicznych państwa" - powiedział premier.

Szef rządu przypomniał jednocześnie, że w roku 2015, ostatnim roku rządzenia Platformy Obywatelskiej wpływy z VAT wyniosły 123 mld zł, podczas gdy w roku 2020 wzrosły one do 184 mld zł.