Premier Morawiecki dla i.pl: staliśmy się gwarantem bezpieczeństwa dla naszego regionu

Premier Morawiecki w wywiadzie opublikowanym w niedzielę na portalu i.pl pytany był o politykę bezpieczeństwa energetycznego.

"Tusk i jego ludzie w spółkach energetycznych uzależniali Polskę od rosyjskich surowców podpisując długoletnie kontrakty z rosyjskimi firmami. Natomiast to, co my zrobiliśmy, to zbudowanie infrastruktury, dzięki której mogliśmy podpisać kontrakty z innymi dostawcami i nie sprowadzać już ruskiej ropy i gazu" - powiedział szef rządu. Podkreślił, że "to jest kwestia bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całego regionu".

Zwrócił uwagę, że "Czesi myślą o rozbudowie interkonektorów, dzięki którym popłynie gaz z nowego, pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej".

"Polska jest dziś w zupełnie innym miejscu. Przeszliśmy od państwa, które na kolanach negocjuje z Gazpromem i Putinem umowę na 25 lat do państwa, które jest gwarantem bezpieczeństwa dla naszego regionu" - zauważył premier.

"Gazowiec +Lech Kaczyński+, który właśnie wpłynął do gazoportu w Świnoujściu jest symbolicznym dowodem naszej skuteczności. Jest także pięknym i symbolicznym docenieniem roli prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zainicjował proces - wówczas niezwykle trudny, a dla niektórych niemożliwy do wyobrażenia - pełnego uniezależnienia się od rosyjskich węglowodorów" - wskazał premier Morawiecki.

Dopytywany, czy atak na budowę koncernu multienergetycznego wpisuje się w rosyjską propagandę, premier powiedział, że "atak na Orlen i dezawuowanie transakcji, która uzyskała także akceptację ze strony Komisji Europejskiej, ma na celu zahamowanie szans rozwojowych dla polskiego koncernu multienergetycznego jako lidera w regionie".

Zaznaczył, że "po raz pierwszy polski koncern multienergetyczny jest partnerem do rozmów dla największej firmy naftowej świata". "To najlepszy dowód na zasadność i sensowność tego połączenia" - podkreślił szef rządu.

Jak dodał, aby przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie powinna być "solidarność mediów i wszystkich sił politycznych w Polsce". "Ale niestety jest jak jest…" - dodał.

"Aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo rząd powołał "specjalne piony cyberbezpieczeństwa i jeden główny dla całej administracji publicznej. Wzmocniliśmy również w Ministerstwie Cyfryzacji i w pozostałych resortach cały wymiar bezpieczeństwa cyfrowego" - zwrócił uwagę premier.

Przyznał, że bardzo dużym wyzwaniem pozostaje prowadzona przez Rosję dezinformacja, do której wykorzystywane są kłamstwa i przenikanie do partii politycznych czy organizacji pozarządowych. Zastrzegł, że "to nie jest problem tylko Polski", ale całej Europy.

"Podczas rozmów podobne działania w swoich krajach potwierdzali kanclerz Niemiec Olaf Scholz czy prezydent Francji Emmanuel Macron" - powiedział premier.

