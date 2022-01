Premier Morawiecki dla Interii: Zaliczka z KPO to 25 proc. środków, które już uruchamiany

Uruchomiliśmy ogromne środki inwestycyjne z Polskiego Ładu. Zaliczka z KPO to raptem 25 proc. tego, co już uruchamiamy – powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątkowym wywiadzie dla Interii.

W opublikowanym w piątek wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki był pytany o środki z Krajowego Planu Odbudowy.

"Uruchomiliśmy ogromne środki inwestycyjne z Polskiego Ładu. Zaliczka z KPO to raptem 25 proc. tego, co już uruchamiamy. Makroekonomicznie nie mam zatem obaw o wpływ na gospodarkę. Czekamy cierpliwie na te pieniądze. One się Polsce należą i nie zamierzamy z nich rezygnować. Oczywiście polskiej gospodarce przyda się KPO i my je, prędzej czy później, dostaniemy. W międzyczasie inwestycje ruszyły na takim poziomie, że +najstarsi ludzie+ takiego nie pamiętają" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zapowiedział także, że "na pewno też nie zgodzimy się na żadne programy unijne, gdzie potrzebny będzie tzw. wkład własny, jeśli przedłużać się będzie proces przyznania tych środków".

"Racja w tym sporze jest po naszej stronie. Jeśli ktoś myśli, że oddamy naszą suwerenność w zamian za KPO, to jest w głębokim błędzie. Suwerenność nie ma ceny" - dodał premier.

